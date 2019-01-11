Gerçeğin silindiri!

Dün 10 Ocak Dünya Çalışan Ga­zeteciler Günü idi.

Ancak… Türkiye'de “Çalışamayan Gazeteciler Günü” desek sanırım daha doğru olur.

Ülkemizde iktidarın gadrine uğradıkları veya medyanın tek sesli hale gelmesi nedeniyle iş bulamadıkları için çalışama­yan gazetecilerin oranı, çalışanlardan on kat daha fazla!

Bugün Türkiye'de başlıca iki tür gazeteci var:

1) Saray'ın gazetecileri. (Görevleri, iyi ya da kötü ne yaparsa yapsın iktidarı alkışlamak.)

2) Bağımsız ve tarafsız, halktan yana düzgün gazeteciler. (Bunla­rın oranı ne yazık ki, sadece yüzde 10 dolayında.)

İşte iktidar, azınlıkta olan bu yüzde 10'luk gazeteci grubundan çok rahatsız oluyor. Davalar açılıyor, cezalar veriliyor, sayıları az olan alnı açık, başı dik gazete­ciler susturulmak isteniyor!

Medyanın yüzde 90'ına egemen olmak günümüzün iktidarına yetmiyor, yüzde yüzünü istiyor. Çünkü bu yüzde 10'luk grup gerçekleri yazıyor, doğruları söyleyerek halkı uyandırmaya çalışıyor.

İktidar, tarihin hiçbir döneminde gerçeğe vize konulamadığını ve gerçeğin silindirinin bütün engelleri ezip geçtiğini anlamak istemiyor!