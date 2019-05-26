Güzel günleri çaldılar!

Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul seçimini iptal eden 7 üyesi bile “Oylar çalındı” diyemedi! Gerekçeli kararda bu konuda tek kelime bile yok!

İptal gerekçesi olarak, bazı sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmaması gösterildi.

Buna rağmen AKP kanadı “Oylar çalındı!” yaygarasını sürdürüyor! Hangi yandaş televizyonu açsanız AKP yöneticilerinin “Oylar çalındı” diye anlattıkları masala tanık oluyorsunuz!

Müslümanlıkta iftira büyük günahtır ama bile bile bu günahı işliyorlar! Allah onların tuttuğu orucu, kıldıkları namazı kabul eder mi, bilemiyorum!

Aslında “Çalındı” sözü başka bir açıdan çok doğru:

Çalınan ülkenin yarınlarıdır!

Çalınan kul hakkıdır, adalettir!

Çalınan hukuktur, demokrasidir!

Çalınan umuttur, vicdandır!

Çalınan güzel günlerdir!

Siyasete boyun eğen YSK'nın iptal kararı ile Anayasa'da yazılı olan “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir” hükmü acımasızca yok edilmiştir!

Eski dönemin Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu arkadaşlarıyla birlikte “Çoban Ateşi Hareketi” adlı siyasi bir grup kurdu.

Renkleri kırmızı-beyaz olan “Çoban Ateşi Hareketi”nin taraftarları her ilde hızla çoğalıyor.

Serdaroğlu “Hakkı gasp edilen Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmayı bir seferberlik görevi olarak görüyoruz. İstanbullu vatandaşlarımıza ve İmamoğlu'na güveniyoruz” diye bir açıklama yaptı.

Tüm Türkiye'de örgütlenmekte olan “Çoban Ateşi Hareketi”ne göre:

“Bugünkü muhalefet partileri yetersiz. AKP de bundan yararlanarak 17 yıldır ülkede borusunu öttürüyor, halkımız eziliyor! Grubumuz süratle partileşecek. Merkez sağ ve Merkez sol seçmeni kucaklayacağız. Bu yeni parti AKP'nin oylarını en az 20 puan aşağıya çekecek, Türk siyasetinde dengeleri yerine oturtacak!”

Çoban Ateşi Grubu'nun sözcüsü Rifat Serdaroğlu'na göre:

“İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması AKP'de korku rüzgârları estirmiştir. Atatürk milliyetçiliğine karşı olan yandaş vakıflara aktarılan milyonlarca liranın, belediye olanaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesinin hesabının sorulmasından ve yolsuzlukların açıklanmasından korktular! Türkiye'nin huzura kavuşması için AKP'yi sandıkta devirmek şarttır!”

“Çoban Ateşi Hareketi” gurubu, İmamoğlu'na her türlü desteği vermeye ant içti.

“Açık hava genelevleri!”

“Çoban Ateşi Grubu”, Ramazan Bayramı'ndan sonra örgütlenme işini tamamlamak için Gaziantep'e gidecek. Grubun sözcüsü Rifat Serdaroğlu anlatıyor:

“Bir dostum Gaziantep'te dolaşırken bir parkta çalışan işçilere ‘Kolay gelsin' diye selam verir. Aldığı cevap Arapça'dır.

İşçileri toplayan dostum tam 14 tane Suriyeli sayar ve sorar:

“Siz nasıl oluyor da Gaziantep Belediyesi'nde çalışıyorsunuz? Çalışma izniniz var mı?”

Suriyeliler ‘Oturma iznimiz var!' derler.

Şaşkına dönen arkadaşım telefonda durumu bana anlattıktan sonra şunları sordu:

“Vatandaş olmayan, çalışma izni de bulunmayan Suriyeliler nasıl oluyor da resmi bir kurum olan belediyede çalışıyor? Gaziantep'te işsiz Türk genci kalmadı da, belediyede çalışmak Suriyeli'lere mi kaldı?

İşin çok daha fecisi var:

Gaziantep'te ve diğer bazı illerde “Açık Hava Genelevleri” oluşmuş!

Küçücük Suriyeli kızlar 20 lira, 30 lira gibi fiyatlarla satılmaya başlanmış!

Bu vahşeti güvenlik görevlilerinin görmemesi mümkün mü?

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin merkez nüfusu 70-75 bin civarında… Bana söylenen 200 binden fazla Suriyeli var!

Bayram'dan sonra ‘Çoban Ateşi Hareketi' örgütlenmesi için Gaziantep'e gideceğiz. Olayları bir de yerinde görelim! Tekrar anlatır, gerekli yerlere duyururuz. Belki yürekleri sızlar!”

TEBESSÜM

Akıllı termos!

Camide dini bir konuşma yapan hocaya, dinleyiciler arasında bulunan bir partili:

“Hocam, çok merak ettim. Siz okumuş bir adamsınız. Bilirsiniz termosa soğuk su koyduğumuzda suyu soğuk tutuyor. Sıcak su koyduğumuzda suyu sıcak tutuyor. Termos suyun sıcak ya da soğuk olduğunu nasıl anlıyor?”

Din hocasının, din dışı soruya canı sıkılmış ama belli etmemiş:

“Çok basit evlâdım” demiş “Sen elini suya soktuğunda onun sıcak veya soğuk olduğunu anlamaz mısın?”

“Anlarım ama benim aklım var hocam!”

“Eee, o kadarcık akıl termosta da var evlâdım!”-

GÜNÜN SÖZÜ

Bir ulus için ekmekten sonra en zorunlu ihtiyaç eğitim ve adalettir!