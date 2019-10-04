İktidarı saran korku!

Güzel Türkçe'mizde “Korku dağları bekliyor!” şeklinde bir deyim vardır. Bu söz tam da bugün AKP'nin içinde bulunduğu durumu anlatıyor.

AKP'li eski bakan Faruk Çelik durup dururken meydana çıkıp:

“Yüzde 50+1 Türkiye'yi yorar. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı'nı yüzde 40 oyla seçelim” diye parlak (!) bir fikir ortaya attı. Neden?

Çünkü anketlerde AKP'nin oylarının eridiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılığın da azaldığı görülüyor.

AKP'nin oyları MHP ile birlikte yüzde 50'nin bir hayli altında… Bu durumda erken ya da zamanında yapılacak seçimde AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün görünmüyor.

Son Cumhurbaşkanı seçimini sıfır hata ile bilen Avrasya kamuoyu araştırma şirketi AKP'nin oylarını yüzde 29,9 olarak açıkladı. Diğer anket şirketlerine göre AKP oyları şöyle:

ADA yüzde 37,5, SAROS yüzde 32,5, ORC yüzde 35,5, PİAR yüzde 36,7.

Bu durumda AKP “Yüzde 40 da yetmedi, yüzde 30'a düşürelim” derse hiç şaşırmayın!