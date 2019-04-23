Kalleş yumruk!

O yumruk kime atıldı?

Kılıçdaroğlu'na değil, tüm Türkiye'ye, ulusun birliğine, milletin güvenliğine atılmış hain bir yumruktur o…

Kalleş, çirkin, vicdansız yumruk, demokrasiye, hakka, hukuka, huzura, Türkiye'nin geleceğine atılmıştır!

Birkaç densizin Türkiye düşmanı bazı güç odaklarının maşası olduğu anlaşılıyor!

Bir ülkenin yetkili kişileri toplumun kendilerine oy vermeyen yarısından fazlasını “Zillet ittifakı” “Terör işbirlikçileri” diye suçlarsa… Karşı görüşteki herkese “Millet değil, illet” derse…

Günün birinde o milletin birbirine girmesi kaçınılmaz olur! Hiç arzu edilmeyen, hatta “düşmanımızın bile başına gelmesin” denilen vahim olaylar ülkeyi sarabilir!

“Türkiye ittifakı” isteyenler önce kendileri sakinleşmeli, nefret dolu söylemlerden kaçınmalı ve akıllarını başlarına toplamalıdır!

Bugün 23 Nisan Bayramı'nı maalesef böyle kapkara bir ortamda kutluyoruz!