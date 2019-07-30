Tarih cahili!

622 yıllık koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu cehalet batırmıştı!

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu zaman halkımızın yüzde 95 ümmi idi, okuma yazma bilmiyordu!

Bugün insanlarımızın yaklaşık yüzde 95'i okuma-yazma öğrendi ama… Bu defa da diplomalı cahillerimiz pek çok!

Böyle olduğu sürece biz ulus olarak Avrupa'ya değil, koşar adımlarla Afganistan'a doğru gideriz!

Bir arkadaşım bana “AKP'li Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun ‘Lozan zafer değil, hezimettir. 2,5 milyon kilometrekare vatan toprağı 780 bin kilometrekareye düşmüştür' diye tweet attığını bildirerek ‘Ne diyorsun buna?” diye sordu.

Acı acı gülerek “Ne diyeyim, bu beyefendinin hukuk bilgisi iyi olabilir ama tarih bilgisi çok zayıf!” diye cevap verdim.

Burhan Kuzu, Anayasa Profesörü olmuş, fakat maalesef tarihimizi bilmiyor!

Sayın Profesör Kuzu'ya tarih bilgisini geliştirmesi için, ünlü tarihçimiz Sinan Meydan'ın kitaplarını okumasını tavsiye ediyorum.