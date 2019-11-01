Yargı Reformu makyaj mı?

Âlâyı vâlâ ile bir “Yargı Reformu” çıkartıldı. Bunu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da hararetle destekledi.

İlk uygulama ne yazık ki, fiyasko!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray:

“Şimdi Sayın Adalet Bakanı ile Sayın Feyzioğlu'na sormak istiyorum” dedi ve ekledi:

“SÖZCÜ Gazetesi hakkındaki, hiçbir iler tutar yanı olmayan davanın son duruşmasında, avukatların sağlam gerekçelerine rağmen Sayın Burak Akbay hakkındaki ‘Kırmızı bültenle aranma' kararının kaldırılmayışını nasıl yorumluyorlar? Âdeta yerlere göklere sığdıramadıkları sözde Yargı Reformu'nun, neredeyse her yönüyle bir hukuk skandalı olan bu davada hiç bir etkisinin görülmemesini birer hukukçu olarak nasıl açıklıyorlar?”

Yargı Reformu'nun etkisiz ve beceriksiz birer makyajdan öteye gitmediğini belirten Aytun Çıray, Adalet Bakanı ile Feyzioğlu'ndan cevap bekliyor ama onlar inandırıcı bir cevap verebilirler mi, bilemiyorum!