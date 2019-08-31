Dünkü Zafer Bayramı coşkusunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Zincirden kurtulduğumuz gün olan 30 Ağustos'u 7'den 101'e kutladık.

Neden 7'den 70'e değil de 7'den 101'e diyorum?

Bodrum Gündoğan'daki kutlamada 101 yaşındaki emekli bir hanım öğretmenin Cumhuriyet heyecanı gözlerimi yaşarttı.

Gündoğan'da eskiden bir Cumhuriyet meydanı vardı. Şimdi yok! Orayı rezil bir şekilde otopark yaptılar!

Atatürk anıtı, tellerle çevrilen meydanın dışındaki bir köşeye atıldı! Halk yine de Atatürk'e koştu. Anıtın önünde yaşanan 30 Ağustos coşkusu muhteşemdi.

“Yaşayan tarih” olan 101 yaşındaki hanım öğretmen, zafer gününün verdiği enerji ile okuduğu şiirin sonunda “Varlığım Türk varlığına armağan olsun” sözlerini bütün kalabalığa gök gümbürtüsü gibi tekrar ettirdi.

Bu memleket sahipsiz değil. Biz bu ülkeyi savaşlarda kanlarımızı akıtarak kazandık. Değerini bilmeyenlere hatırlatalım!