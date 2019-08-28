Yoksulluk kader mi?

“Türkiye büyüyorsa ekmeğimiz neden küçülüyor?”

Haklı bir soru bu…

Sadaka gibi maaş zammı ile uyutulmak istenen memurlar isyan halinde…

Seçimden önce neler neler vaat ediyorlardı? Güya Türkiye kanatlanıp uçacaktı!

Bizim akıllı insanlarımız da uçuk vaatlere inanıp oy veriyordu!

Ah Aziz Nesin! Sağ olsaydı da, bugünleri görüp “Ben sizi defalarca uyardım ama anlamamakta inat ettiniz! Şimdi ne haliniz varsa görün!” deseydi!

Zam yağmuru devam ediyor. Doğalgazdan sonra, elektriğe, motorine, benzine zam… Hem de katmerli kazıklar bunlar!

Ağır zamlar milleti cin çarpmışa döndürecek. Çünkü, her malın fiyatını etkileyecek olan temel maddelere yapılıyor zamlar…

Türk-İş açıkladı:

“Evinize her ay 6 bin 705 lira girmiyorsa yoksulsunuz!”

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon aile var. Bu duruma göre 18 milyon aile yoksul.

Ne diyeyim böyle iktidara?

Kendisi hamutuyla yutarken,

Milleti yaptı fukara!

Güney sınırımızda tehlikeli olaylar yaşanıyor.

Suriye bataklığına saplanan Türkiye çok ciddi bir tehditle karşı karşıya…

Bu kritik günlerde, Meclis tatilde!

Suriye'de, kanlı terör örgütü IŞİD'in son kalesi durumunda olan İdlib kentinden Türkiye'ye yeni bir göç dalgası başlamak üzere…

Bu göç durdurulamazsa, halen 4.5 milyon Suriyeli sığınmacının bulunduğu Türkiye çok daha zor durumlara düşecek.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray:

“Meclis derhal olağanüstü toplanmalı ve AKP'nin dış politikaları tüm boyutlarıyla ele alınmalı!” dedi.

Halen tatilde olan Meclis keyfini bozup toplanır mı? Hiç sanmıyorum!

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İdlib'den yaşanacak bir göçün Türkiye'de terör olaylarını tırmandıracağını belirten Aytun Çıray'a göre:

“Göç dalgasıyla birlikte binlerce IŞİD'li terörist de Türkiye'ye girecek. Dillerinden beka söylemini eksik etmeyenlerin, yanlış politikalarından bir an önce vazgeçmeleri şarttır!

İdlib'teki çatışmaların doğuracağı yeni göç dalgası ile gelecek olan sığınmacıları bu defa doğrudan teröristler olacaktır. Zaten var olan sayıları İrlanda Cumhuriyeti nüfusundan büyüktür. İktidar İdlib'ten doğabilecek göç dalgasına engel olamayacak, AKP'nin Rusya ve Amerika arasına sıkışmış dış politikasının ağır bedeli yine halkımıza fatura edilecektir!

Ülkemizin yıllardır bir krizden diğerine savrulmasının nedeni, Türkiye'nin iyi yönetilmemesidir!

Haklarımızı büyük devletlerin inayeti ve ihsanı ile değil, bileğimizin hakkıyla korumalıyız. Bu da ancak güçlü bir ordu, iyi bir ekonomi, ehliyet sahibi liderler, huzur ve refah içinde yaşayan yurttaşlarla mümkündür. Mevcut iktidarla bu olmaz!”

AKP'yi saran korku!

Siyaset ciddi gelişmelere gebe!

Bir yandan Ali Babacan'ın, diğer yandan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma çalışmaları “Tek Adam” sistemini yok edeceğe benziyor!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bizi sırtımızdan hançerledirler!” sözünün arkasında bu endişe yatıyor.

Davutoğlu ve Babacan'ın parti kurmaları halinde AKP ve MHP seçmeninde oluşabilecek 2 puanlık kaymanın Erdoğan için büyük risk oluşturacağı görülüyor.

Erdoğan 24 Haziran'da yüzde 51.8 ile Cumhurbaşkanı seçilmişti.

2023 yılında, ya da erkene alınacak bir seçimde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edebilmesi için yüzde 50+1 oy almasının mümkün olmayacağı düşünülüyor.

Bazı AKP'liler, MHP ile olduğu gibi, yeni partilerle de ittifak yapabileceklerini iddia ediyorlar!

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu böyle bir ortaklığı kabul eder mi, bunu zaman gösterecek.

Siyaset dünyasında olmayacak şey yoktur! Çoğu zaman menfaatler ön plana çıkar!

Gerçek olan şu ki; 18 yaşını dolduran ve 17 yıldır iktidarda olan AKP'yi zor bir dönem bekliyor!

TEBESSÜM

Yolcunun valizleri!

Genç iş adamı “milli” denilen havayolumuzdan bilet alır ve uçağa binmek üzere alana gelir.

Görevli hostes:

“Biletinizi alabilir miyim?” der.

Adam biletini verir ve der ki:

“Biletimden göreceğiniz gibi ben New York'a gidiyorum. Ancak, verdiğim iki valizden birinin Londra'ya, diğerinin de Paris'e gitmesini istiyorum.”

Görevli hostes şaşırır:

“Böyle bir şey imkânsız. Kesinlikle yapamam!” der.

Genç iş adamı tebessüm eder:

“Bunu duyduğuma çok sevindim. Geçen yıl yapmıştınız da…”

GÜNÜN SÖZÜ

Gerçek başarılar bilgi, çalışma, sabır ve doğrulukla elde edilir!