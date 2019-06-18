Pozisyonlar korundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hem Cumhur İttifakı, hem de kazanılan seçimi elinden alınan Millet ittifakı için çok önemli. AKP, İstanbul'u kazanmak için var gücüyle çaba gösteriyor. Tabii AKP denilince aklınıza sadece siyasi parti gelmesin. Dini vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, belediyeden önemli destek alanlar ellerindeki bu büyük gücün gitmemesi için direniyor.

Siyasetin tam göbeğinde olan hemşeri dernekler “kahvaltı”, “akşam yemeği” adı altında AKP destekli olarak hemşerileri bir araya getiriyor ve oylarını AKP'ye vermeleri için yönlendiriyor. 31 Mart yerel seçimini “Türkiye'nin beka sorunu” diye anlatanlar, artık o sözcükleri ağızlarına almıyor.

YAĞCI DERNEKLER

Bir federasyon başkanı hemşerilerine gönderdiği mesajda, “Yozgatlılar, Binali Beyler için gece-gündüz demeden karşılıksız olarak çalışmaya devam etmektedir” yazıyor. Oysa hemşeri derneklerinin siyasetten uzak durması beklenir.

Adaylar da, partililerde seçimden bıktı- usandı. Kendilerine yer edinmeye çalışanların bu mesajları o federasyona bağlı derneklerin üyelerini de alabildiğine rahatsız ediyor. Ama onlar siyasetten ve AKP'ye açık destekten vazgeçmiyor. Bu yağcılığın karşılığı ne ola acaba?

BAZI HATIRLATMALAR

Ülkemizde yapılan son 6 seçimle ilgili değerlendirmeleri bu konuda araştırmalarıyla tanınan Mehmet Günal Ölçer'e sordum. Son 6 seçimde AKP+MHP oy oranları toplamı “Eksilme-artma-eksilme-artma- eksilme” şeklinde değişiyor. Son seçimde AKP+MHP'nin bir önceki seçime göre (9 ayda) yüzde 1.9 oranında oy kaybetti.

Son yerel seçimde AKP+MHP oy oranı 10 büyükşehirde artarken, 20 büyükşehirde azaldı. AKP+MHP'nin oy oranının arttığı 10 büyükşehrin ortak özellikleri, AKP+MHP'nin o illerde 2014'de seçimi kaybetmiş olmasıydı.

31 Mart seçiminde, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandı ama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bu hakkı elinden alındı. Çelişkili kararları nedeniyle günümüzde YSK'ya güven kalmadı. Acaba, Pazar günü yapılacak seçimden sonra YSKdan yine sürpriz bir karar çıkabilir mi? Başkan adaylarının son günlerini çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor.

İSTANBUL'DA DURUM

Bir önceki seçimde İstanbul'da ortaya çıkan tabloyu Mehmet Günal Ölçer şöyle sıralıyor:

AKP+MHP oy oranı son yerel seçimde yüzde 2.1 oranında azaldı.

Bu durumun AKP+MHP'nin ülke genelindeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan genel gerilemeyle ilgili olduğu değerlendirildi.

Mahalle temelinde yapılan hesaplamalarda AKP+MHP oy oranı, 239 mahallede

Yüzde 10.4 e varan oranda arttı. Örneğin Silivri-Semizkumlar.

Bu 239 mahallenin 220' si İstanbul'un 16 ilçesinde bulunuyor. Bu yerlerde hesaplanan normalden fazla AKP+MHP oyu 35 bin.

Bu ilçelerin ortak özellikleri 2014 Yerel Seçimlerini CHP'nin kazanmış olması.

Veri eksikliği nedeniyle derinlemesine inceleme olanağı olmamasına karşın, AKP+MHP oy oranlarının, CHP tarafından yönetilmekte olan belediyelerin çoğunda ve AKP+MHP İttifakının kaybetme riski olan ve seçmen sayısı göreceli olarak düşük olan ilçelerde normal olmayan bir şekilde arttığı hesaplandı. İstanbul'da sadece 16 ilçede AKP+MHP lehine 35,000 normalden fazla oy hesaplandı.

İmamoğlu da, Yıldırım da muhtemel sorulara karşı önceden hazırlıklıydı. Örneğin Yıldırım, Suriyelilerle ilgili soru yöneltileceğini tahmin ettiği için bilgi aldığını söyledi. İmamoğlu'nu sıkıştırmak için onun kaç kreş yaptırdığını da araştırmıştı. Onları hep kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun elinde önemli veriler olmasına karşın bunları söylememesi, elde ettiği avantajı korumak için vurucu ifadelerde bulunmamasını “Taktik” olarak niteleyenler de var.