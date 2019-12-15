Skandal ihaleye, suç duyurusu

Melih Gökçek'in istifa ettirilmesinden sonra yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mustafa Tuna getirilmişti. Tuna da belediyenin peyzaj, fuar başta olmak üzere birçok organizasyonunu yapan ANFA Şirketi'nin genel müdürlüğüne AKP'nin eski Altındağ ilçe yöneticisi Orhan Kaya'yı getirdi. Sonra Kaya istifa ettirildi. Yerine, AKP Çankaya Belediye Meclis Üyesi Erdal Türk atandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 60 bin lirayı geçen ihalelerde genel sekreterin onayı gerekiyordu. Ama Tuna döneminde bu hiç dikkate alınmadı. Milyonlarca liralık işler seçim öncesi dağıtıldı. 13 Şubat 2019'da, bu köşenin okurlarına Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limitet Şirketi'nin iki ihalesinden söz etmiştim. Şimdi onları hatırlatıp son gelişmeleri de aktaralım.

NE YAPTINIZ O ÇANTALARI?

Birinci ihale 15 Mayıs 2018'de yapıldı. İhale sonuç belgesine göre yaklaşık maliyeti 3 milyon 850 bin lira tuttuğu belirtilen ajanda, defter, broşür ve çanta alımı için ihaleyi kazanan firmayla 3 milyon 500 bin 350 liraya sözleşme imzalandı. Bu işleri firmanın bir ay içinde teslimi de öngörüldü.

İkinci ihale 16 Kasım 2018'de imzalandı. Yaklaşık maliyeti 7 milyon 500 bin lira tutarında ajanda, takvim ve elyaf çanta alımı öngörüldü. İhale bedeli 7 milyon lira olarak belirlendi. Teslimi de 20 Kasım 2018'de başlayıp 19 Nisan 2019'da bitmesi koşuluyla sözleşmede yer aldı.

İki ihaleyi de Ankara'da bulunan Elektrosim Teknoloji Marketi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazanmıştı. Firma için bir şey demiyorum ama belediye şirketi KDV'si hariç 10 milyon 500 bin 350 liralık elyaf çanta, ajanda, takvim bastırıp bunları kimlere dağıttı acaba? 200 binden fazla çantanın yapıldığına, 285 bin adet ajandanın bastırılıp dağıtıldığına kim inanır? Büyükşehir Belediyesi bunları gerçekten dağıttı mı, yoksa önemli bir bölümü kağıt üzerinde mi kaldı? Düşünün, bunu belediyenin onlarca şirketinden sadece birisi yaptı. Ya diğerleri? Varın hesaplayın. AKP'li önceki dönem Keçiören Belediyesi'nin de bastırdığı belirtilen 80 bin kitap depoya girdi mi? Başkan Turgut Altınok, eğer bu iddiayı araştırmıyorsa yazık olur devletin parasına.

KAFA KARIŞTIRAN EV

Orhan Kaya'yı, Mustafa Tuna bu göreve getirdi. ANFA Genel Müdürü, 495 bin liraya makam otomobili aldı. Kendisinden önceki genel müdürün 5 makam otomobili bulunduğunu, onları iade ettiği söyledi. Bu ne lüks be kardeşim? Kendisine KDV hariç 10 milyon 500 bin 350 liralık ajanda, takvim, çanta yaptırmasının herhalde hiçbir belediyede olmadığını söylediğimde, Kaya'nın cevabı ise “İhtiyaç olduğu için ihale ettik. Şahsımı rahatsız eden bazı olaylar nedeniyle de istifa ettim” oldu.

Başkan görevden ayrıldıktan kısa süre sonra, Belediye şirketi Tobaş'ın sattığı Kuzey Ankara alanında 514 metrekarelik konutu 1 milyon 647 bin liraya aldı. Kardeşi de aynı dönemde aynı yerde ev edindi. Burada asla kimseyi suçlamıyorum. Ama, arka arkaya bu olayların gelmesi ister istemez soru işaretine yol açıyor. Ben de ona dikkat çekiyorum.

SUÇ DUYURUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, ANFA'nın, KDV'si ile birlikte 12 milyon liraya yaklaşan ihalesinde, dönemin Genel Müdürü Orhan Kaya, özel kalem müdürleri M. Cihad Yılmaz, Hayri Daldal, genel müdür yardımcıları Şeref Demirel, Kadir Yiğit Okur, Serpil Öztürk Mutlu, Enes Erçoban, Mesut Yaman, destek hizmetleri görevlileri Serkan Karsu ve Reşat Özgür hakkında Ankara C. Başsavcılığı'na “Nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, “285 bin adet ajanda, defter, 200 bin adet çanta ihalesi yapıldığı göz önüne alınınca ayrıca reklam ve tanıtım kapsamında yapılan harcamaların büyüklüğü ve şirketin gelir getirici faaliyetlerinin tamamının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı işlerden meydana geldiği dikkate alındığında, reklam-tanıtım ile ilgili olarak yapılan yüklü harcamalar, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ilkeleriyle ters düşmekte, şirketin hedefleriyle, almaçlarıyla bağdaşmamaktadır” denildi.

Kanunlara açıkça aykırı olmasına rağmen, şüphelilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri, kamu zararına neden oldukları, ANFA'nın araç olarak kullanıldığı ve kamunun zararına faaliyetlerde bulunulduğunun ortada olduğu da belirtildi.

Mustafa Tuna'nın, böyle bir ihaleye nasıl izin verdiği ve bu konuda niçin sessizliğini koruduğu da ayrı bir konu…

NOT: Bugün saat 13.00'te Eskişehir Kitap Fuarı'nda de Doğan Kitap standında “Menzil” ve diğer kitaplarımı imzalayacağım.