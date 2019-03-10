Soylu’nun söylediği operasyon

Terörle mücadele konusunda ülkemiz önemli yol aldı. Terörü azdıran, teröristlerin ilçelerde askeri birliklerin önünden ellerinde silahlarıyla, bölücü örgütün marşlarını söyledikleri günler oldu. Habur Sınır Kapısı'nda karşılandı, onlar için seyyar mahkeme kuruldu. Genelkurmay'ın ısrarlarına rağmen terör örgütüne dönük operasyon yapılmasına izin verilmedi.

Bunun sonucunda ne oldu? Teröristler ilçelere, illere yerleşti. “Kurtarılmış bölgeler” yaratmaya çalıştı. Sonra bunlarla mücadeleye karar verildi. Silahlanan, barikatlar kuran, hendekler açan, binadan binaya yer altı geçitleri kuran teröristleri temizlemek kolay olmadı. 2016 yılında 723 şehidimiz, 2017 yılında 274 şehidimiz, 2018 yılında da 220 şehidimiz oldu.

İRAN'LA BİRLİKTE OLUR MU?

Önemli olan terör örgütüne katılımın olmaması. Topraklarımızda 700 civarında terörist kaldığı belirtiliyor. Teröristlerin önemli bir bölümünün Suriye'de toplandığını hatırlamak gerekiyor. Silahlı kuvvetlerimizin, Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı harekat söylemde kaldı. Kuşkusuz, bunun planlaması yapılmıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'la, PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleneceğini açıkladı ama konuyu yakından izleyenler, bu operasyonu pek mümkün görmüyor. Jandarma Asayiş Kolordu eski Komutanı emekli Korgeneral Altay Tokat'a bu sözlerin ne anlama geldiğini sordum. Şunları söyledi:

“Bakan bir taraftan ‘PKK bitti' diyor, bir taraftan operasyon yapılacağını açıklıyor. Temelden yanlış olan bu açıklamanın amacı yerel seçim öncesinde kamuoyunu lehlerine yönelik etkilemedir.”

ÖRTÜLÜ DESTEK

PKK'nın İran'daki kolunun adı PJAK idi. PKK, daha sonra bu durumunu lağvetti. Dolayısıyla İran ile PKK arasında önemli bir sorun kalmadı. İran'ın asker göndererek destek verdiği Esat rejimi ile PKK yani PYD/YPG anlaşma sürecinde. Bu yakınlaşmanın bize karşı yapıldığını değerlendirenler de var.

İran, her dönem PKK'yı örtülü olarak desteklemiş bir ülke. İran'da, örgütün sınır boyunca geçici kampları olduğu, Rizaiye gibi bazı şehirlerinde PKK hücre evlerinin olduğu, teröristlerin bazılarının İran'da eğitildiklerini o bölgede görev yapmış her komutan bilir.

İran'la PKK'ya yönelik bir askeri harekatın gerçekleşmesi kuşkusuz örgüte önemli bir darbe olur. Ama İçişleri Bakanı'nın bu açıklaması gerçekleşir mi onu da bekleyelim, görelim.

Verginin hesaplanmasında ve toplanmasında büyük katkısı olan, işletmelerin muhasebe, denetim, raporlama iş ve işlemlerini yerine getiren 112 bin serbest muhasebeci ve mali müşavir bürolarında yaklaşık 20 bin stajyer ve çalışan bulunuyor.

İşleri ağır, gerilimli ve büyük sorumluluk istiyor. Bu ağırlığı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Basınla İlişkiler Komisyonu Üyesi Kemal Kaya anlatırken, “Son dönemde masa başında kalp krizi, beyin kanaması gibi ani gelişen rahatsızlıklar sonucu Ankara'da Veyis Biçer, Mersin'de İbrahim Bilsel, Serkan Serpin, Eskişehir'de Cemal Pekcan, Süleyman Özmen Korç, Halil Hancı hayatlarını kaybetti” diyor.

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin dile getirdikleri ve çözülmesini istedikleri sorunlar var. Kemal Kaya, bazılarını şöyle sıraladı:

– Hastalık, doğum, ölüm vs. gibi nedenlerden dolayı beyanname göndermek zorunda kalmamamız mücbir sebep hali kabul edilmeli. Ailesinin bir ferdini kaybetmiş veya doğum yapmış bir meslek mensubunun beyanname vermek gibi bir sorunu olmamalı.

– Yasa ile getirilen mali tatil hakkımız gerçekten uygulanabilir olmalı.

– Serbest muhasebeci mali müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları gözden geçirilmeli.

– Kamunun birçok kurumunun istediği bilgi, belge, beyan ve formların sayısı önemli ölçüde arttı. Belge ve formların aynı formda, tek seferde verilmesinin önü açılmalı.

– Bu kadar yoğunluk içinde olan meslek mensuplarının en ufak bir hatadan dolayı verilen düzeltme beyannamelerinden ve bildirimlerden ceza alınmamalı.

– 4. Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalı.

– Serbest Meslek Geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden tahsilat esasına bağlanmalı.

– Meslek mensuplarının yaptırmış olduğu mesleki sorumluluk sigorta primleri gider yazılabilmeli.

Geçen hafta, onların haftasıydı. Ama kayıplar, sorunlar nedeniyle hak ettiği biçimde kutlanamadı. Aslında, yetkililerin onları bir dinlemesi lazım…