5 ‘babayiğit’ sahneye eksik kadroyla çıktı

Gebze'de “Bilişim Vadisi”nde yapılan görkemli tanıtımla, tek bir merkeze kilitlendik!

Milli kaynaklarla üretilecek “Türkiye'nin Otomobili” hayali, küresel inovasyon ligine katılım hedefiyle gerçekleşiyor.

25 Haziran 2018'de yüzde 5 hissesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ait olan; yüzde 19'ar hisse ile Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu'nun ortaklığında kurulan Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (TOGG) üreteceği yüzde 100 elektrikli otomobil C-SUV; 2022 yılında piyasaya çıkacak.

Siyasi irade bu yönde…

KIRAÇ KÖK'TEN ÇIKACAK MI?

Törende anons edilen “5 babayiğit” sahneye eksik kadroyla çıkıyor.

Bu proje için Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın kurduğu Kök Grubu sahnede yer almıyor.

Bundan 3-4 ay önce Kıraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek istediğini bildirmişti. TOGG'da elektrikli minibüs, otobüs gibi ticari araçlar üreten tek otomobil sanayicisi Kıraç, törene gölge düşürmemek için “ayrılma kararını” ilan etmeyi ötelemiş.

Karsan'ın büyüme modelinde uluslararası piyasalar yer alıyor.

SÜPER TEŞVİK YAĞDI

2007 yılında TOGG ortaklığına, Borusan Holding de girmek istemişti.

Otomobilin hammaddesi çelik olduğundan, BMW distribütörlüğünün yanı sıra, çelik yatırımları da bulunan Borusan, Kıraç'ın şirketi Kök Grubu'nu devralabilir!

Bu arada “Anadolu ve Zorlu Grubu küçülürken, Borusan'ın mali durumu da çok parlak değil” diyenler az değil…

ÖN ÖDEMELİ MODEL

Sabit yatırım tutarı 22 milyar TL öngörülen TOGG'a devletin desteği tam.

Süper teşvikler açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'a ilk ön siparişi “şahsı adına” verdi.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası “Biz de Türkiye'nin Otomobili'ni alırız” dedi.

Yılda 175 bin adet kapasiteli TOGG'a ön ödemeli finansman modeli de tanınabilir.

Törenin kalbi kırıklarının; Bursa'yı otomotiv üretim üssü hale getiren uluslararası yatırımcılar olduğunu belirtmeme gerek yok sanırım.

Son 6 yıldır “kıdemli başkan yardımcısı” olarak çalıştığı Bosch'un Almanya'daki merkezinden transfer edilen TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, C-SUV'u otomobilden fazla “yaşam alanı” olarak sunuyor.

“Sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân…” cümlelerini dinleyince, yüzümde beliren tebessümün nedenini anlatayım:

Koç Grubu Otomotiv Grubu'nun ilk başkanı merhum Bernar Nahum'dan, 1967-1984 yılları arasında satışı süren ilk yerli otomobil markası Anadol'un hikayesini dinlemiştim.

Nahum, Anadol tasarımına yaptığı müdahaleyi açık bir dille anlatmıştı; sansürleyerek aktarıyorum:

“Bizim hanımların fizyonomisine uygun değil. Koltuklar dar olmasın!”

Erkekler sanki tığ gibi! Cinsiyetçi bir yaklaşımmış…

TOGG'un “doğuştan elektrikli” otomobil stratejisi, dijital sanayi devrimine kayıtsız kalınmadığının bir ifadesi…

Elektriğin fosil yakıttan sağlanma oranı da düşerse ne mutlu!

Mercedes'in Almanya merkezinde C serisini tasarlayan Murat Günak'ın da yanında yer aldığı 6 kişilik “TOGG Tasarım Ekibi”nin çalışmaları Eylül 2019 itibarıyla patent almaya başladı…

İtalya'daki tasarım evi Pininfarina'da prototipi ortaya çıkan “Türkiye'nin Otomobili”nin, “milli-yerli” kimliğini tartışanlar yok değil.

Pininfarina'nın Çin'deki Expo 2018 Fuarı'nda sergilenen ve Hong Konglu bir firma için tasarladığı otomobile işaret ediliyor.

Teknik farklılıklara girmeyeceğim, benim için de ayırt edici özellik iki otomobil arasında olası fiyat farkı…

Çin'de sergilenen otomobil lüks sıfında; “Türkiye'nin Otomobili” orta sınıf… Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni Metin Sancar'ın Ar-Ge koordinatörü olduğu “Bilişim Vadisi”, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde; 1.5 milyon metrekare alanda faaliyet gösteren bir teknokent. İçinde yer alan start-up'lar ve mühendisler “yerli ve milli” otomobilin aklını/yazılımını tasarlıyorlar.

Sancar'ı yalnızca akrabalık üzerinden tanımlamak haksızlık olur.

21 yıl çalıştığı Aselsan'da Hava ve Deniz Programları Direktörü olan Sancar, son 5 yıl TAI Helikopter Grup Başkanı olarak görev yapmıştı. Türkiye'nin milli kaynaklarla üretilen ilk genel maksat helikopteri T625'in mimarı olarak kayda geçen kariyerini TOGG'da sürdürecek…