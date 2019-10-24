Emeklilik için ne zaman başvurmalıyım?

1954 doğumluyum. 4/a statüsünde çalışıyorum. İlk sigortalılığım 1975 yılında (67 gün). Geri kalan sigortalılık sürelerim 2008'den sonra. 10 Kasım 2019 tarihine kadar çalışırsam 3611 prim günüm olacak. Emeklilik dilekçemi Kasım ayında mı Aralık ayında mı, yoksa 2020 Ocak ayında mı vereyim ki avantajım olsun? Mete

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Ayrıca bu yıl, yılsonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak 2020 yılında başvuruda bulunmaktan daha avantajlı. Bu nedenle 3600 prim gününüzü tamamladığınızda başvuruda bulunmalısınız. Kasım ayında başvurursanız Aralık ayından itibaren aylık almaya başlarsınız. Hatta 30 Ekim itibarıyla 3600 gününüz doluyorsa 31 Ekim'de işten ayrılıp başvuruda bulunabilirsiniz. Bu durumda emekli aylığınız Kasım'dan itibaren başlar ve bir ay daha fazla emekli aylığı alırsınız.

Bağ-Kur ve SSK'dan emeklilik şartlarım nedir?

25 Eylül 1970 doğumluyum. SSK sigorta başlangıcım 26 Aralık 1989. 1989-1998 arası 803 gün prim ödemem var. 1995-1996 arası 360 gün yedek subay olarak Emekli Sandığı hizmetim var. 4 Ekim 2000'de Bağ-Kur sigortalısı oldum ve halen devam ediyor. Bağ-Kur'dan emeklilik şartlarım nedir? Vergi mükellefiyetim devam ederken SSK'ya geçsem ve prim ödemem 5 veya 30 gün üzerinden yapılsa, SSK'dan emeklilik şartlarım ne olur? Can Say

Yedek subaylık döneminize ilişkin olarak 3 ay (90 gün) fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süreniz olmalı. Buna göre 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) prim günü ve 56 yaş; 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için ise 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz.

Ancak 4/a statüsünden emeklilik için bir de son 2520 günlük prim ödemenizin en az 1261 gününün 4/a kapsamında olması gerekiyor. Bu da en az 3,5 yıl 4/a kapsamında prim ödemeniz gerektiği anlamına geliyor. 51 yaşınız 25 Eylül 2021 tarihinde dolacağından, bu süreyi ayda 5-10 gün çalışarak tamamlayamazsınız. 4/a statüsünden emekli olmak istiyorsanız, 1260 gün şartını en kısa sürede yerine getirebilmeniz için 4/a kapsamında ayda 30 gün çalışmalısınız.