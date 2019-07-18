Yurtdışı borçlanma başvurusu kazanılmış hak sağlar mı?

1990 doğumlu kızım, 3 yıldır Dubai'de mesleği ile ilgili bir arıtma şirketinde proje mühendisi olarak çalışmaktadır. Dubai'ye gitmeden evvel yine aynı konumda Türkiye'de bir firmada sigortalı olarak çalışmıştı. Emekliliğine daha zaman olmasına rağmen yurtdışı çalışmışlığı ile ilgili yazınızda bahsettiğiniz, yurtdışı borçlanma programına şimdiden dahil olabilir mi? Selma Mana Akıneri

Yurtdışı borçlanma yasasındaki değişiklikler muhtemelen bu hafta sonuna kadar yasalaşacak ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Kızınız temmuz sonuna kadar başvurması halinde, mevcut çalışma sürelerini yüzde 32 prim oranıyla borçlanabilir ve borçlandığı süreler 4/a (SSK) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Kızınızın bu başvurusu, bundan sonraki çalışma sürelerini borçlanmasında kazanılmış hak oluşturmaz.

Bundan sonraki çalışma sürelerini borçlanmasında yeni yasa hükümleri geçerli olur. Borçlanma için yüzde 45 oranında prim öder ve borçlanacağı süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Yabancı uyruklu çalışan Türkiye'de emekli olabilir mi?

Annemin bakımı için yanımızda çalıştırdığımız Bulgaristan vatandaşı (1964 doğumlu) yardımcımıza çalışma izni aldım ve 5 yıldır sigortasını ödüyorum. Sorum şu; vatandaş olmasa dahi bir şekilde emeklilik hakkı var mı ya da bu ödenen sigorta primini bir şekilde ilerde toplu olarak alma ihtimali var mıdır? Ayşe Erdölen

Evinizde sigortalı çalışan yabancı uyruklu (Bulgaristan vatandaşı) hanımın, emeklilik şartlarını sağlaması halinde emeklilik hakkı var. Örneğin, Türkiye'de ilk defa 2014 yılında sigortalı olmuş ise 5200 prim gününü tamamladığında (61 yaşını da doldurmuş olacağından) 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilir. Sizin yanınızdan ayrılıp başka evlerde veya işyerlerinde çalışması halinde, Türkiye'deki tüm sigortalı çalışmaları birleştirilir. 58 yaşını doldurduktan sonra isterse malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri (primlerin yüzde 20'lik kısmı) talebi halinde toptan ödeme şeklinde kendisine iade edilir.