“Dost” ve “Şans”

Ordu Valisi Seddar Yavuz iddia ediyor:

“İmamoğlu bana ‘it' dedi…”

Konu savcılığa intikal etti!

– “İtin ahmağı baklavadan pay alır”…

– “İtin duası makbul olsaydı gökten kemik yağardı”…

– “İt ağzını kemik tutar”…

– “İt derisinden post olmaz”…

– “İte dalanmaktan çalıyı dolanmak iyidir”…

– “İti an değneği yanına koy”…

– “İtin kuyruğu kalıba konmakla doğrulmaz”…

– “İtin ölümü gelirse cami duvarına işer”…

– “İt ite buyurur, it de kuyruğuna”…

Büyük dilbilimci Ömer Asım Aksoy'un “Atasözleri Sözlüğü” eserinde “it” ile ilgili bazı atasözleri böyle…

İddia o ki; Ekrem İmamoğlu atasözü sarf etmemiş sadece “it” demişti!

Aksoy'un “Deyimler Sözlüğü” kitabında “it” ile şunlar var:

– “İt boku eme yaradı”; aşağılık bir kişiden, hiçbir değeri olmayan ama ancak onun verebileceği, yapabileceği bir şey istendiğinde onun da esirgemesi!

– “İtin götüne sokmak”; bir kimseyi ağır sözlerle rezil, kepaze etmek!

– “İt sürüsü kadar”; pek çok gereksiz kişinin bir arada olması!

– “İt yese kudurur”; çok ağır küçültücü söz!

Deyimler; anlatıma akıcılık, çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan sözcüklerdir.

Ekrem İmamoğlu bu “deyim silahını” da kullanmamış, iddiaya göre sadece “it” demişti!

Demek konumuz atasözleri ya da deyimler değil, salt “it” sözcüğü!

“id” bayram

Maalesef Ordu Valisi Seddar Yavuz, “it” iddiasını mahkemeye taşıdı!

Masa başında duran sözcüklerde “it” araması yaptım:

Besim Atalay'ın çevirdiği 1939 yılında Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı “Divanü Lügat-İt-Türk” eserinde “ıt” sözcüğü var; Türkler “köpek” anlamında kullanıyor…

Prof. Dr. Mehmet Kanar'ın “Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü” eserinde “it” sözcüğü yok! Fakat…

“İd” kelimesi var; ama o da “bayram” anlamında, “id-i adhâ”, Kurban Bayramı…

Prof. Kanar'ın diğer çalışması “Eski Anadolu Türkçesi Sözcüğü” eserinde, “it”, et demek!

Ahmedî'nin “İskendername” eserinden örnek veriyor:

“İlik ü sünük, tamar, it ü deri/ şöyle kim eksük degül hergiz biri..”

Yani:

“İlik, kemik, damar, et ve deri/hiçbirinde bir eksiklik yoktur…”

Vali kendisine “et” dendiği için şikayetçi olmadı herhalde!

Prof. Kanat “it” sözcüğünün başka anlamda da kullanıldığı belirtiyor: Köpek!

Sözcükte Gülşehri gibi şairlerden verilen örnekler çok sevecen.

O halde…

Şunu sormak gerekiyor:

“İt” sözcüğü Türk diline ne zaman hakaret anlamında girdi?

Baksanıza Vali Bey “bana ‘it' dediler” diye şikayetçi oluyor.

Dünyanın en sevimli hayvanı köpek benzetmesi nasıl şikayet konusu olur?

Araştırmamıza devam edelim…

Şafii mezhebi

Türkiye'de “sözlük” denince ilk akla gelen Ferit Devellioğlu'nun “Türk Argosu” eserinde “it” sözcüğü yok…

Hulki Aktunç'un büyük emekler vererek hazırladığı “Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü” eserinde de “it” kelimesi yok, çeşitli deyimler var.

– “İt bilmez bağlaması çalmak” var; kimsenin bilmediği- anlamadığı hileyi yapmak…

– “İt kırıntısı” var; düşük nitelikli serseri…

– “İt deliği” var; cezaevi…

“İt” kelimesi ne zaman dilimize “aşağılık, değersiz, terbiyesiz kimse” olarak girdi?

Şu olabilir mi?

İslam mezhepleri arasında Şafilere ve Hanbelilere göre, köpek haram! Neredeyse domuz ile eşdeğer görüyorlar. Köpek elbiseye dokunsa yedi kez yıkıyorlar.

Güya… Köpek bulunan eve melekler gelmezmiş. Vs.

Mezheplerin etkisiyle mi, dünyalar güzeli köpeğe düşmanlık edilmeye başlandı?

Öte yandan…

“İt” sözcüğünü hakaret kabul edip ceza veren tek mahkeme yok. Örneğin, “Ak-it” yazmak suç olarak görülmedi…

Bu konu çok uzadı:

Evinde Dost ve Şans adlı köpekleri olan İmamoğlu'nun kimseye hakaret kastıyla “köpek” diyeceğini sanmıyorum!

Sanırım…

Ordu Valisi Seddar Yavuz, -oğlunun nikah şahidi- Süleyman Soylu'nun taktirini kazanmak istiyor!

İstiyor ki kendisine hep “aslansın kaplansın” densin!

Bilmediği şu:

Makam, oturan kişinin ağırlığıyla değer kazanır.

Efendileriyle yükselenler efendileriyle düşer.