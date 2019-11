Kılıçdaroğlu haklı çıktı

Okumuyorlar, kitap “eleştirisi” yapıyorlar.

İzlemiyorlar, film-tiyatro-dizi eleştirisi yapıyorlar.

Dinlemiyorlar, siyaset eleştirisi yapıyorlar.

Vasatlık-kalitesizlik dört yanımızı sardı; sadece gevezelik yapıyorlar. Anlama-kavrama gibi arayışları hiç yok… Sürü haline getirildi toplum, aptallaştırıldı maalesef…

Gizlice Külliye'ye gidip Erdoğan ile görüşen CHP'li kimmiş?

Konu döndü dolaştı Kılıçdaroğlu'na getirildi. Neymiş, “doğrudur” demiş! Yuh.

Kimse Kılıçdaroğlu ile İsmail Küçükkaya arasında nasıl konuşma geçti açıp bakmıyor!

İlgili bölümü olduğu gibi yazayım:

“YO” DİYOR

KÜÇÜKKAYA- (…) Rahmi Turan diyor ki, ‘Bir CHP'li Cumhurbaşkanlığı'na gitti' ve iddia o ki Rahmi Turan'ın iddiasına göre Cumhurbaşkanı ona ‘Sen CHP'nin başına geçmelisin, bu Türkiye'nin çıkarına' demiş. İsim yok. Bugün de ‘Haberimin arkasındayım' diyor ama ‘İsim vermem' diyor. Siz bunu okuduğunuz zaman ne düşündünüz, ne hissettiniz ve bu olay doğru mu değil mi?



KILIÇDAROĞLU- Ben şaşırmadım efendim. Zaten CHP'yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar, bunun için çalışan ekipleri var. Bunu ben yeni söylemiyorum defalarca söyledim. Arkadaşlarıma söyledim, partililere söyledim. Bakın dedim; ‘Önümüzdeki süreçte yine masa, yine sandalye atılan, yine yumrukların atıldığı bir (kongre) süreci yaşatmak istiyorlar bize. Adamlar tutuldu, paralar verildi' biz bunları gayet iyi biliyoruz. (…) Sonra bir kişi diyor niye bir kişi? Başka kişileri de götürebilir, başka kişileri de davet edebilir. Yani CHP üzerinde oyun mu var? Evet CHP üzerinde…



KÜÇÜKKAYA- Bu doğru mudur?



KILIÇDAROĞLU- CHP üzerinde… Erdoğan CHP'yi dağıtmak için, CHP'yi kendi içinde ‘kavgalı bir partidir, bunlar memleketi yönetemez' diye bir algı yaratmak istiyor. Bunun için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktuğunu biliyorum…



KÜÇÜKKAYA- Kim, kimleri, hangi kurum?



KILIÇDAROĞLU- Efendim isim vermek istemem ama bunu herkes biliyor. Herkes anlar, devleti tanıyan, devleti bilen herkes anlar bunu…



KÜÇÜKKAYA- Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi?



KILIÇDAROĞLU- Evet.



KÜÇÜKKAYA- Tahmin ettiniz mi isim? Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, bununla görüşmüştür?



KILIÇDAROĞLU- Yo, yani özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani…



KÜÇÜKKAYA- Ama aklınızdan geçiyor mu birileri?



KILIÇDAROĞLU- İsim vermek istemem. (…) Buradan soralım, Erdoğan'a açık ve net soruyorum; bu haber doğru mudur, yanlış mıdır kardeşim söyle. Her

konuda konuşmuyor mu? Her konuda konuşuyor. Ağzımı açtığımda hemen şak şak şak lafları arka arkaya sıralıyor. Türkiye'nin bütün medya dünyasını ilgilendiriyor, siyaset dünyasını ilgilendiriyor, herkes konuşuyor. Dikkat edin sadece susan Erdoğan. Hadi Erdoğan konuşmayabilir onu da anlarım…



KÜÇÜKKAYA- İbrahim Kalın konuşabilir, Fahrettin Altun konuşabilir.



KILIÇDAROĞLU- Efendim zaten bu konuda konuşacak yetkililer var, onlara talimat verir, Beyler…



KÜÇÜKKAYA- Şunu diyebilirler, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir CHP'liyle bu konuda bir görüşme yapmamıştır.'

KILIÇDAROĞLU- Bitti o kadar nokta.

KİMİN TEZGAHI

Dedikleri açık, anlaşılır olduğu halde Kılıçdaroğlu neden saldırıların merkezi haline getirildi? Üstelik…

Değerlendirmesinin gerçek olduğu ortaya çıktı: Erdoğan'ın kontrolündeki devlet kurumu (ki MİT'i ima ettiğini sanıyorum) “partimizi karıştırmak istiyor” diyor! Şu an CHP karıştırılmıştır!

Bu noktada yalanın kaynağı “Talat Atilla kim” sorusunu sormak gerekmiyor mu? Süreç boyunca sürekli yalan konuşan biri var karşımızda. En sonunda şunu dedi:

-“Haber kaynağımı, medya derimi yüzse, mahkemeler müebbet verse, bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım…”

Bir gazeteci kendini kandıran yalan kaynağını nasıl açıklamayıp, böylesine bir koruma çabasına girişir? Talat Atilla kimi koruyor?

Kılıçdaroğlu'nun “CHP'yi karıştırmak isteyen devlet kurumu var” sözünü yine hatırlatmak isterim. Yani:

Tartışma yanlış zemin üzerinde yapılıyor; ve maalesef başta M. İnce olmak üzere tv'lere özel olarak çıkarılan CHP'liler hatalı tavır sergiliyor.

Sonuçta:

Kılıçdaroğlu haklı çıktı; “birileri” CHP'yi karıştırmayı başardı!

Her “hıyarım var” diyene kimi CHP'liler “tuzum var” diye koşmaya bayılıyor!

AKP niye 17 yıldır iktidarda sanıyorsunuz?