PISA’daki topal tavuk kim?

Eğitimde, ulusal ve uluslararası karnemizi bu hafta aldık. Dünyada tam 79 ülke, OECD'nin 15 yaşına giren öğrencilere 3 yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Proğramı (PISA) 2018 sonuçlarına odaklanmıştı. Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, PISA'dan 24 saat önce harekete geçti. İstanbul'da, ‘Birlikte Bir Yıl' toplantısı yaptı. Bürokratlar, büyükelçiler ve duayen eğitimciler oradaydı.

BATSIN BU EĞİTİM

Politika Kurulu üyesi Orhan Gencebay ve Yavuz Bingöl'de protokoldeki yerini aldı. Bakan da haliyle çok heyecanlıydı. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi konsere hazırdı. Başöğretmen Atatürk'e saygı duruşu yapıldı. Başöğretmen Atatürk'ün salonda tek kare fotoğrafının olmamasına binlerce eğitimcinin bir itirazı da yoktu. Orkestra, ‘Batsın bu eğitim' diye çalsa, belki yine susacaklardı.

MEZARINI DERİN KAZIN

Atatürk'ün sevdiği şarkılar unutulmamıştı. Osmanlı'nın modern dünyaya açılan kapısı Selanik'te insanı kalbinden vuran ‘Çalın Davulları' ağıtıyla konser başladı. Bir yanda davullar çalarken öte yanda mezar kazılır mıydı hiç? O şehir, 1893'de kolera salgınının ayırdığı bir aşk hikayesini göğsünde saklıyorsa olurdu.Tüccar Rüstem Efendi'nin kızı Fitnat, Mazganlıköyü'nden babasının çırağı Memet'e aşıktı.

BİR DÜĞÜN BİR CENAZE

Gösterişe önem vermeyen, sözüne sadık Rüstem Efendi, oğlanı iç güveyisi alma şartıyla kabul etti. Nasıriç Çiftliği'ndeki düğüne 3 gün kala Fitnat koleradan öldü. Hortacı Cami'nde selası okunuyordu. Cami duvarına yaslanan Memet, “Çalın davulları çaydan aşağı/Mezarımı kazın dostlar belden aşağı” diyecekti.

İÇ GÜVEYİSİ HALLER

Ağıt bittiğinde, “Güçlü öğretmen güçlü gelecek” sloganı sahneye yansıdı. Eğitimin, ağlanası hallerine bir trajik komiklik çöktü. İç güveyisi Memet Efendi'den hallice eğitim sistemi de, cami duvarına yaslanmıştı. Sistemdeki 1 milyon öğretmenin bırakın güçlü olmasını, veli kadar bile yetkisi yoktu. BİLSEM'e başvuruda son gün bugün. Öğretmen eskiden, ‘Bu çocuk zeki' derdi. Şimdi, ‘Benim çocuk dahi' diyen veliyi reddeden öğretmene soruşturma açılıyor.

HATIR İÇİN YENMEZ

Çalgılı çengili toplantıdan 24 saat sonra PİSA 2018 açıklandı. Güçlü öğretmen, güçlü gelecek efsanesi çöktü. Okuduğunu anlamayla ilgili bir soru vardı ki İlkay'ın bacağını inciten tavuğu acı çekiyordu. Aspirin verebilir miyim? diye soruyordu. Türk gençliği, bu soru gibi sorularda ana fikri anlamadı. 79 ülkede 40'ıncı olduk. Okuduğunu anlamada üst seviye ölçümü olan 5'inci ve 6'ncı dereceye 100 öğrenciden 3'ü girebildi. Yüzde 74'ü en kötü 2'nci seviyedeydi. Bir topal tavuk, gözü yaşlı eğitim sistemimize uluslararası zayıf karne verdirdi. Şimdi isteyen taziyeleri, isteyen tebrikleri kabul etsin…