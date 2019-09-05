Yurt boş, kasa dolu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’un, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının 12 farklı kurum tarafından titizlikle incelendikten sonra barınma hakkı kazananların belirlendiğini duyurdu. KYK’da barınma şansı elde eden öğrenciler ilan edildi. Gözler, KYK yurtlarına çevrilirken, yurtlarla ilgili hiç bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Kırklareli’nden Sivas’a, Aksaray’dan Isparta’ya bir çok ilde bomboş yataklara dolu gibi para ödendiği ortaya çıktı.

2050’YE KADAR ÖDEME

Yap-işlet-devret yöntemiyle özel sektöre 15 ile 35 yıl yatak başına ücret ödeme garantisiyle yapılıp, KYK’ya devredilen yurtların yarısı boş, bazıları ise hiç açılmamış. Ancak özel sektör yurt boş da olsa her yatakta öğrenci yatıyor gibi parasını devletten alıyor.Ödemeler, 2050 yılına kadar yaz-kış kesintisiz sürecek.

MECLİSE TAŞINDI

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, boş yataklara yapılan ödemeleri yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Şahin, “Yurt bin kişi ama 150 kişi kalıyor. Devlet hayali 850 kişi için neden ödeme yapıyor?”diye sordu. Tüm Yurt ve Barınma Hizmetleri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Umut Gezici; “Türkiye’nin her yerinde yap-işlet-devretle böyle yurtlar yapıldı, yapılıyor. Otoyollarda, otomobil, hastanelerde hasta garantili sistem gibi Kredi Yurtlar Kurumu’da özel sektörle anlaşarak, öğrenci garantili yurtlar yaptırıyor.

Sivas’ta özel bir şirket 9 bin kişilik yurt yaptı. Kontenjanının 6 bin 400’ü boş. Cumhuriyet Üniversitesi’ni bu yıl 3 bin öğrenci kazandı. Tüm öğrenciler şehir dışından gelse ve bu yurtta kalsa bile 3 bin yatak yine boş kalıyor. KYK, ister boş ister dolu tüm yatakların parasını ödüyor, ödeyecek” dedi.

“BANKAMATİK YURT”

TUYİS Başkanı Gezici sözlerini şöyle sürdürdü; “Özel sektör, dağ başında çok ucuz bir arazi kapatıp, üstüne yurdu yapıyor. İşçisine, memuruna, aşçısına, çamaşırına, vergisine, elektirik, su, ısınma, beslenme hiçbir şeyine karışmıyor. Binayı yapıp, kenara çekiliyor. Sonra, yurt ister dolsun ister dolmasın her ay düzenli parası yaz kış ve 30-35 yıl boyunca bankaya yatıyor, yatmaya da devam edecek. Bankamatik yurt yani.”

ÖZELLER DAHA UCUZ

“KYK’ya bir öğrencinin aylık barınma maliyetinin ortalama 1100 ile 1400 TL arasında değişiyor. Anadolu’da kiralar düşük. Bir öğrenci servis, barınma-güvenlik-internet, kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 600-650 TL ücretle özel yurtta kalabiliyor. İstanbul’da bile 800-900 TL’ye 4 kişilik odada barınıyorlar. Öğrenci KYK’da 280 ile 400 TL arasında cebinden çıkan sıcak parayı biliyor. Ancak kendisi için devletin özel sektöre ödediği, aradaki rakamı bilmiyor”

ÖĞRENCİ GÖNDERİN MOBİNGİ

“KYK yurtları Gençlik Spor Bakanlığı’na, özel yurtlar ise MEB’e bağlı. Ancak 2020 yılı Temmuz ayından itibaren özel yurtlar da KYK’ya bağlanacak. Bu yıl son kez MEB’e bağlıyız. Diğer illerde olduğu gibi Isparta’da sıkıntılı. Isparta’da halen bu alandan sorumlu bir yönetici derneğimiz üyesi özel sektör yatırımcılarını makamına çağırarak, her birine KYK yurtlarına 5’er 10’ar öğrenci yönlendirmeleri için mobing uyguluyor”

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

3996 Sayılı Yap-İşlet-Devret Modeli’yle yapılıyor. Üniversite arazisinde de olsa yurt, öğrenci yurdunu işletecek firmadan üniversite hiç kira almıyor. Öğrenci yurdu, belli bir süre(15-35 yıl) firma tarafından işletilip, bedelsiz olarak üniversiteye devrediliyor. Devir işlemi Borçlar Kanunu’nun 299.Maddesi’ne göre bir kiralama işlemine dönüştürülüyor. Özel sektör yurdu, teslim ettiği andan itibaren tüm yataklar için devlet ödeme yapmaya başlıyor. Yurt işleticisi şirket gelir-stopaj vergisi ödemiyor, kurumlar vergisi mükellefi oluyor.

DAYALI-DÖŞELİ KAPALI

Aksaray Grand Aral Öğrenci Yurtları Sahibi Mustafa Aral, “Aksaray Üniversitesi burada tek. 23 bin öğrencisi var. KYK, 15 bin yatak kapasiteli binalar kiraladı. 2 yıl önce bin kişilik yurt da yap-işlet-devretle yapılıp, üniversiteye devredildi. Tefrişatı döşendi, yatmaya hazır ama ihtiyaç yok, açılmıyor. Yurt kapalı ama devlet açık gibi ücret ödüyor. Kiralanan diğer binalarda da 2 bin 500 kişilik boş kontenjan var. Parası ödeniyor. 1 kişi kalıyor, 4 kişi parası ödeniyor”diyor.

Aral ayrıca Aksaray İl Özel İdaresi’nin 3 yıl önce 67 milyon TL’ye yaptırdığı 2 bin kişilik yurt yerine özel sektör kiralaması yapılarak da kamusal zarar oluşturulduğunu ve fazladan yıllık 6.5 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

ISPARTA’DA YATAK ÖĞRENCiDEN ÇOK

Isparta’daki durumu TUYİS Isparta Temsilcisi Gökhan Tanyeri şöyle anlatıyor; “Süleyman Demirel Üniversitesi yakınında eskiden 2 bin 500 yataklı KYK yurdu zaten vardı. Şimdi 5 bin kız öğrenci 4 bin 800 erkek öğrenci konaklamalı toplam 9 bin 800 kapasiteli yeni bir yurt daha özel şirketlerce yapılıp, devredildi. Öğrenciler yurtlar, kent dışında diye orada kalmak istemiyor. Bu yurtların tek özelliği dolsa da, dolmasa da paralarını devletten almalarıdır. KYK’nın gibi görünen bu yurtlar aslında devletin bitmez borcu demektir. Bu yıl yine boş kalacak. Öğrenci sayısından çok yatak var”

KIRKLARELi’NiN YARISI BOŞ

Kırklareli’deki durumu İşadamı Salihcan Erolçay, “Kırklareli Üniversitesi, 2007’de Kavaklı ve Karahıdır’da kuruldu. KYK yurdu zaten vardı. 2013’de yerleşkesi Kayalı’ya taşındı. Yap-işlet- devretle Hundi Hatun Yurdu yapıldı. Karahıdır’daki KYK yurdu kapatıldı. 2019 yılında 2 adet KYK daha Kayalı’da yapıldı. KYK ilimizde şu an 8 bin öğrenciye hizmet veriyor. Üniversitenin öğrenci sayısı 22 bin kişi ve çoğu ailesiyle yaşıyor. KYK yurtlarının yüzde 50’si boş. Çünkü yap,işlet,devret yurtları merkeze 24 km uzakta. KYK’nın kendisinin merkezde zaten Cevdet Paşa, Hundi Hatun , Evlad-ı Fatihan yurdu var”