Değerli okurlarım,. Yaz döneminde bile ara vermeden sürekli yazdım. Kısa bir ara veriyor ve yıllık iznimin bir bölümünü kullanıyorum.. En kısa sürede yeniden buluşmak ümidiyle&#8230;. Sevgiyle kalın&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/izninizle-136-5474740","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/izninizle-136-5474740","pageType":"yazi","pageIdentifier":5474740,"pageCategory1":"yazarlar","pageCategory2":"ugur-dundar","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5474740,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/izninizle-136-5474740/","headline":"u0130zninizle","articleBody":"","articleSection":"ugur-dundar","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/26/iecrop/ugur-dundar-son_16_9_1574800398.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":1574821815,"datePublished":1574821815,"dateModified":1574800401,"info":"{"seo_news":"false"}"});