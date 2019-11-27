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UĞUR DÜNDAR
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UĞUR DÜNDAR

İzninizle

27 Kasım 2019
YazarlarUğur Dündar

Değerli okurlarım,

Yaz döneminde bile ara vermeden sürekli yazdım. Kısa bir ara veriyor ve yıllık  iznimin bir bölümünü kullanıyorum.

En kısa sürede yeniden buluşmak ümidiyle…

Sevgiyle kalın…

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