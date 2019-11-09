Bunlarda vicdandan utanmadan eser yok!..

Artık hiçbir şey beni şaşırtmaz diyordum…

Ancak bu kadarına pes dedim!.. Dört kardeşi siyanürle intihara kadar sürükleyen hazin hikayeyi dün sizlerle paylaşmıştım… Böylesine trajik bir son, yoksulluğun dibine vurmuş bir ailenin ölüme yatması doğal olarak toplumsal vicdanı ayağa kaldırmıştı; protestolar, eleştiriler yükselmişti dört bir yandan… Bir takım gazete kılıklı şeyler ve yazarlar dışında:

–Onlar için “Yeni Türkiye” de geçim sıkıntısı, yoksulluk, açlık olanaksızdı!..

82 milyonluk Türk Milleti el bebek, gül bebek, bir eli yağda, bir eli, balda yaşıyordu; malum çevreler yine algı yaratmaya, ortalığı karıştırmaya, iktidara karşı öfke yaratmaya çalışıyordu!.. Mesela Akit isimli yalan, fesat ve hedef gösterme merkezi, ölen dört kardeşin ardından şu haberi hiç utanmadan, sıkılmadan manşetine yerleştirdi:

–Ateist kitap 4 kişiyi intihara sürükledi!..

Haber demeye bile dilimin varmadığı iğrenç metinde, Fatih'teki evde Richard Dawkins'in ateizm propagandası yaptığı “Tanrı Yanılgısı” kitabı bulunmuştu!.. Vicdansızların iması gayet açıktı; bu ateist kitabı okuyan dört kişi de bu nedenle belalarını bulmuş, düştükleri derin boşluk ve bunalım nedeniyle intihar etmişlerdi!..

Utanıp, sıkılmayı, vicdanı en başından bu yana “rafa kaldırmış” olan bu kafa, iktidara yaranacağım derken bahsettiği boşluğun çukuruna hapsolmuştu bile!..

Sabah yazarının algısı!..

Sabah yazarı Dilek Güngör de inanmayanlar arasındaydı…

O, intihar nedenine takılmış “Birileri bir şeyleri kaşımaya çalışıyor” diyordu! Hem olay, hem veriliş şekli kafasını kurcalıyordu. Güngör SGK verilerine erişmiş ve 4 kardeşi intihara sürükleyen nedenin yoksulluktan öte bir durum olduğunu görmüştü:

–Oya Yetişkin'in Temmuz 2109 itibarıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki prime dayalı esas kazancı 5 bin 800 TL, yani net maaşı 4 bin liraydı. Kamuran Yetişkin de her ay devletten 800 TL yetim aylığı alıyor. Yaşar Yetişkin'in de 1.5 yıl öncesine kadar SGK kaydı var. Ama ne hikmetse, Oya Yetişkin 2 ay önce kendi isteği ile ücretsiz izne ayrılıyor!..

Dilek Güngör, hiç de iyi araştırmamış! Oya Yetişkin evde çalışan tek kişiydi ve tam 4 aydır maaş alamıyordu! Neden mi? Oya Yetişkin üniversitede sözleşmeli çalışıyordu, yaz tatili olduğu zaman da işsiz kalıyordu. En son geçtiğimiz Haziran ayında maaş almıştı!.. Bu durumda elde avuçta hiçbir şey kalmamıştı!..

Birilerini koruyacağız diye algı avcılığına çıkanlar keşke yönetiminde Hazine Bakanı'nın arkadaşı bulunan TÜİK'in son verilerine bakmayı da akıl edebilselerdi; o verilerde halkın önemli bölümünün nasıl aç, sefil, perişan olduğunu göreceklerdi! Ben yardımcı olayım:

–TÜİK'e göre Türkiye'de yıllık geliri 10 bin 670 lira olan 16 milyon 888 bin kişi bulunuyor. Diğer bir deyişle bu 17 milyona yakın insan aylık yalnızca 1000 (yazıyla bin) TL gelirle yaşama savaşı veriyor!

Aylık 2 bin, 3 bin lirayla yaşamaya çabalayanları sayıyorum bile! Yeşil Kartlı sayısının 9 milyona yaklaştığını, bu yılın ilk yarısında aylık geliri 852 liranın altına düşen 366 bin kişinin daha kervana katıldığını da TÜİK söylüyor, ben değil!..

–Biraz olsun utanıp sıkılırlar mı peki? Hiç sanmıyorum!..

Çavuşoğlu sessizliğini bozdu!..

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili vahim bir iddiayı köşeme taşımıştım…

İddiaya göre Çavuşoğlu, 2012 yılında milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) dönem başkanıyken Ukranya adına lobicilik faaliyetleri karşılığı yüzbinlerce Avro para almıştı.

Bu vahim iddiaya karşı söyleyecekleri olursa sizlere duyurmaya söz vermiştim. Çavuşoğlu sonunda bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

–Son günlerde kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılan ve George Soros adlı şahsın sponsoru olduğu bir kuruluşun yayınladığı rapordaki iddiaların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Çavuşoğlu, Trump'ın Seçim Kampanyası Direktörü de olan Paul Manafort adını da ilk kez bu şahıs ABD'de ceza aldığında duyduğunu, her ikisi de milletvekili olan Serhiy Lovoçkin ve kardeşi ile de geçmişe dayanan dostluğu olduğunu belirtti. AKPM üyesi bir Türk milletvekili olarak da birçok ülkede seçim izlediğini ve seçim değerlendirmelerinin ise ortak raporda yer aldığını söyledi…

Çavuşoğlu'nun açıklaması böyle. Umarım tatmin olmuşsunuzdur…