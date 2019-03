Winston Churchill ve Henry Kissinger'la beraber dünya tarihinin en önemli üç devlet adamından biri olan İdris bey, paylaşılamıyor.

Mhp'ye davet edildi, İyi Parti'ye davet edildi, az daha Chp'nin adayı oluyordu, neticede Saadet Partisi'nin belediye başkan adayı oldu.

Bulunmaz Hint kumaşı İdris bey böylesine kapış kapış gidince, asrın liderimiz merak etti haliyle… “Sen kimsin?” diye sordu.

Tanıştırayım…

“Ak Parti'nin alternatifi Ak Parti'dir, Ak Parti'nin hep sevilmesi lazım, hep sayılması lazım, Ak Parti'nin çok iyi korunması lazım ki, zafiyet geçirmesin, Ak Parti nezle bile olmasın, Ak Parti öksürürse Türkiye zatürree olur” diyebilecek kadar, Akp'liydi.

Vatandaşa hitaben “beni görünce sevindiğini nerden bileyim, takla at da göreyim” diyebilen, ilk ve tek devlet adamıydı.

“Dışarda özgürlük yoksa, tutuklanınca niye şikayet ediyorsunuz? Tutuklananlar dışarı çıkmak istediğine göre, demek ki dışarda özgürlük var” diyebilecek kadar, hukuk timsaliydi.

Mantıklı cümleler kurardı, mesela “bizim 3G teknolojisi gibi 3T yapımız var, kadın kolu, gençlik kolu, ana kademe, biz 3T'yiz” derdi… Gerçi kadın-gençlik-kademe gibi kelimelerin T'yle herhangi bir alakası yoktu ama, o kadar kusur kadı kızında bile olurdu.

“Bu topraklar kiralık sebze bahçesi değildir, şekerpancarı tarlası değildir” diyebilecek kadar vatan toprağı şuuruna sahipti.

“Viyana'da Türk hemşehrilerimle ulu çınarın gölgesinde buluştuk” diye anlatırken, terbiyesiz vatandaşın biri “sayın bakanım o ağaç çınar ağacı değil, ıhlamur ağacı” diye düzeltince… “Ben iki ağacı birbirine karıştırmış değilim, o ağaç ıhlamur ağaçlarından daha büyük ve kalın gövdeli ağaçtı, ağacı suçlamıyorum, birileri ağacı suçladı filan diyebilir, bazı şeyleri öngörebiliyorum” diyebilecek kadar, çevreciydi, ileri görüşlüydü.

“Gençliğimde light militandım” diyebilecek kadar, lighttı.

“Şehitlik de gazilik de nasip işidir, bizim Iğdır'a gelmemiz de nasip işidir, aniden karar verdik, geldik” diyebilecek kadar nasip ve kısmetliydi.

“Polisimizin yeni demir copları, vatandaşa sokakta sunulan hizmeti çok daha kaliteli hale getirecek” diyebilecek kadar, kaliteliydi.

“Biber gazımız tamamen bitkisel olup, kalite güvenlik belgesiyle kullanılmaktadır” diyebilecek kadar, organikti.

“Biber gazı parfüm değildir” diyebilecek kadar, hassas koku alma duygusuna sahipti, burnu mükemmeldi.

“1 her zaman 0.9'dan büyüktür, 1 her zaman yarımdan büyüktür, bizim hedefimiz 1'i 1.10, 1.20 ve 1.50'ye yüceltmektir, büyük daima iyidir, o büyüğü 0.75'e indirerek, yarıma indirme planları yapabilirler” diyebilecek kadar, matematik dehasıydı, hesap adamıydı.

“Teröre neyiyle destek veriyor, belki resim yaparak tuvale yansıtıyor, belki şiir yazarak şiirine yansıtıyor” diyebilecek kadar, sanatseverdi.

“Türkiye'ye atılan hava mermisiyle, Ankara'da yazılan makalelerin bir farkı yoktur” diyebilecek kadar, basın özgürlükçüsüydü.

“İstanbul'da oturmuş köşesine, almış kalemini eline, içiyorsa purosunu, içiyorsa içeceğiyle beraber, gökyüzünün derinliklerine, denizin maviliklerine, bahçelerin yeşilliklerine bakarak yazı yazanlar, büyük ulema, büyük mütefekkir grubu, ağzına tıkarım o yazıları senin!” diyebilecek kadar, romantikti, hoşgörülüydü.

“Kimin ne sözü varsa söyleyebiliyor, en anlamsız, en absürd düşüncelere bile bu ülkede yer var” diyebilecek kadar, farkındaydı!

Bunların hepsini Akp çatısı altında yaptı, Akp'nin bakanıyken söyledi.

Asrın liderimizin imam hatipten sınıf arkadaşıydı, bizzat asrın liderimiz tarafından danışman yapıldı, İstanbul belediyesine genel sekreter yardımcısı yapıldı, Akp kurucusu yapıldı, Akp genel sekreteri yapıldı, milletvekili yapıldı, içişleri bakanı yapıldı, Ordu Ünye'de otogara ismi verildi, İdris Naim Şahin Otobüs Terminali yapıldı, 900 senelik tarihi geçmişi olan Aybastı Perşembe Yaylası güreş alanına ismi verildi, İdris Naim Şahin Er Meydanı yapıldı.

Ve sanki bunlar İsmet İnönü döneminde yaşanmış gibi, asrın liderimiz çıkmış diyor ki, sen kimsin?

Tanıştırayım…

“Dünya lideri ülke” vizyonunuzun eseridir.

Sayenizde, memleketin başına musallat ettiğiniz tiplerdendir.

Sadece bize değil, asıl asrın liderimize müstahaktır!