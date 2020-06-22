15 yaşında milyoner olmuştu! Genç fenomen motosiklet kazasında can verdi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını patlak verdiği sırada Endonezya’da olan Rus sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, seyahat yasakları ve karantina uygulamaları nedeniyle aylardır tatil cenneti Bali adasında yaşıyordu.
Sevgilisi Viktor Maydanovich’le adanın keyfini çıkaran 18 yaşındaki Tropitsel, kısa süre önce aldığı motosikletiyle kaza yaptı.
Maydanovich’le iki ayrı motosiklete binen Tropitsel, saatte 100 kilometre hızla giderken kontrolü kaybetti. Motoru yalpalamaya başlayan genç kız bariyerlere çarptı.
Başından ciddi şekilde yaralanan Tropitsel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tropitsel’den geriye, kazadan yalnızca dakikalar önce motosikletinin aynasından çektiği son video kaldı.
Gerçek adı Anastasia Zubrina olan genç kız 12 yaşında blog yazmaya başlarken, elde ettiği başarı ve takipçi kitlesiyle 15 yaşında milyoner olmuştu.