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15 yaşında milyoner olmuştu! Genç fenomen motosiklet kazasında can verdi

18 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, Bali'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Tropitsel'in kazadan dakikalar önce motosikletiyle paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
16:53 -
Haberler Dünya
15 yaşında milyoner olmuştu! Genç fenomen motosiklet kazasında can verdi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını patlak verdiği sırada Endonezya’da olan Rus sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, seyahat yasakları ve karantina uygulamaları nedeniyle aylardır tatil cenneti Bali adasında yaşıyordu.

Anastasia Tropitsel ve Viktor Maydanovich.

Sevgilisi Viktor Maydanovich’le adanın keyfini çıkaran 18 yaşındaki Tropitsel, kısa süre önce aldığı motosikletiyle kaza yaptı.

Anastasia Tropitsel.

Maydanovich’le iki ayrı motosiklete binen Tropitsel, saatte 100 kilometre hızla giderken kontrolü kaybetti. Motoru yalpalamaya başlayan genç kız bariyerlere çarptı.

Anastasia Tropitsel son paylaşımını kazadan dakikalar önce böyle yapmıştı.

Başından ciddi şekilde yaralanan Tropitsel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tropitsel’den geriye, kazadan yalnızca dakikalar önce motosikletinin aynasından çektiği son video kaldı.

Anastasia Tropitsel.

Gerçek adı Anastasia Zubrina olan genç kız 12 yaşında blog yazmaya başlarken, elde ettiği başarı ve takipçi kitlesiyle 15 yaşında milyoner olmuştu.

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Son güncelleme: 17:01 22.06.2020
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