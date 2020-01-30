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Birçok havayolu firması Çin’e uçmama kararı aldı!

Çin'deki ölümcül Corona virüsü nedeniyle birçok havayolu firması ülkeye uçuşlarını askıya aldı.

Sozcu.com.tr
23:52 -
Haberler Dünya
Birçok havayolu firması Çin’e uçmama kararı aldı!

Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve şidmiye kadar 8 bin kişiyi etkilediği, 171 kişiyi de öldürdüğü açıklanan virüs nedeniyle birçok ülke havayolu şirketi Çin’e uçuşlarını durdurdu.

Air France, Fas Havayolları, Kanada Havayolları, Hindistan Havayolları, Güney Koreli SEUL Havayolları, Tanzanya Havayolları, Amerikan Havayolları, Cathay Pasifik Havayolları, Delta Havayolları, Mısır Havayolları, Etiyopya Havayolları, Finlandiya Havayolları, İngiliz Havayolları, Endonzeyalı Lion Havayolları, Norveçli SAS Havayolları, ABD merkezli United Havayolları, Alman Lufhansa son olaraksa yine ABD merkezli Virgin Alantic Havayolları, Çin’e uçmama kararı aldı.

Türk Hava Yolları ise vatandaşların tepkisine rağmen Türkiye’den Çin’e seferlerini yalnızca azaltmakla yetindi.

Yapılan açıklamada sefer sıklığının azaltıldığı belirtildi.

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ABD Çin Dünya Etiyopya Fas Finlandiya Haber Hindistan Kanada Mısır Sağlık Tanzanya Türkiye
Son güncelleme: 23:56 30.01.2020
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