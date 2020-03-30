4’ü Türk 9 kişiyi öldüren saldırganla ilgili Alman polisinden şok rapor: Irkçılık yok

Alman Asayiş Dairesi'nin (BKA) raporuna göre Rathjen, cinayetleri aşırı sağcı olduğu için değil, kafasında kurduğu komplo teorilerini desteklemek için tamamen kişisel bir paranoya nedeniyle işlemiş.

Cinayetlerden önce Alman aşırı sağcı parti AfD'nin sitelerine girdiği belli olan Rathjen'in, sadece yabancıları hedef seçmesi ve böyle dikkat çekeceğini planlamış olması bile, ırkçı bir saldırı olarak nitelendiriliyor.

Daha önce yaşanan NSU cinayetlerinde de Alman polisi, ‘yabancıların mafya çatışması’ ve ‘karşılıklı hesaplaşmalar’ gibi raporlar vermiş, 10 kişinin ölümünün altından neo-Nazi çetesi çıkmıştı.

KEŞİF YAPTIKTAN SONRA SALDIRMIŞTI

Federal Başsavcı Peter Frank, ırkçı saldırı olduğuna ilişkin yoğun şüpheler nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Polisin bu raporuna savcılıktan henüz yorum gelmedi.

Thomas Rathjen, üç Türk tarafından işletilen nargile kafe, büfe ve bara gidip keşif yaptıktan sonra silahlı saldırı düzenlemişti. 4'ü Türk, toplam 9 kişiyi öldüren Rathjen, evde de annesini öldürüp intihar etmişti.