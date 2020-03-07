ABD bu fotoğraftaki detayla çalkalanıyor: Başkanlığı sandalye kazandıracak!

ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi yarış yavaş yavaş hız kazanmaya başlıyor. Demokratların aday adayları ön seçimlerde kozlarını paylaşırken, Vermont Senatörü Bernie Sanders ile Obama döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki rekabet giderek artıyor.

Son olarak ‘Süper Salı’ denilen 14 eyalette aynı anda yapılan ön seçimlerin ardından iki ismin Demokrat Parti’nin nihai adayı olmak için ismi öne çıkıyor. Süper Salı’da 14 eyaletin 10’unda birinci çıkan Biden, 664 delegeye ulaşarak yarışı önde götürüyor. Sanders onu 573 delegeyle takip ederken, Demokrat Parti’nin adayı olacak ismin 1991 delegeye ulaşması gerekiyor.

Sanders’a sosyal medyada verilen destek de hızla artıyor. 78 yaşındaki siyasetçinin oğlu Levi Sanders, babasının seçim sonuçlarını takip ettiği ev halini Twitter’dan paylaştı. Elindeki bir deftere notlar alan Sanders’ın evinin sadeliğini öven kullanıcılar, fotoğraftaki bir detaya dikkat çekti.

‘HALKTAN OLDUĞUNUN KANITI’

Televizyonun yanında duran sandalyedeki kıyafetleri görenler Sanders’ı halkın içinden biri ilan etti. Fotoğraf binlerce etkileşim alırken, “Bernie’nin kıyafet sandalyesi var”, “O sandalye halktan biri olduğunun kanıtı”, “Bir politikacıyla en çok bağ kurduğum şey”, “İşte seçimi kazandıracak olan fotoğraf” gibi yorumlar yapıldı.