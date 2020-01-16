ABD bu skandalı konuşuyor! İki öğretmen, öğrenciyi eve çağırıp…

Güney Carolina’da 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktıktan sonra tutuklanan öğretmen Anna Elizabeth Patton’un şoku atlatılamadan, bir öğretmen skandalı haberi de Oklahoma’dan geldi.

Berryhill Lisesi’nde voleybol koçu olarak görev yapan 40 yaşındaki Joyce Churchwell, geçtiğimiz yıl mart ayında adı açıklanmayan 18 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşamaya başladı. Son sınıfta okuyan öğrencisine Snapchat üzerinden fotoğraflar gönderen Churchwell, bir süre sonra evine gelmesi için davetlerde bulunmaya başladı.

İKİNCİ ÖĞRETMEN GÖREVDEN AYRILDI



Aynı okulda görevli bir kadın meslektaşını da çağıran Churchwell, öğrencisiyle üçlü cinsel ilişkiye girdi. Yaşananlar bir süre sonra okulda konuşulmaya başlarken, diğer öğretmen görevinden ayrıldı.

Polise yapılan isimsiz ihbarın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, cep telefonundaki konuşmaları incelerken, Churchwell birinci derece tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Churchwell’in başka kurbanları olabileceği ihtimali de değerlendirilirken, söz konusu soruşturmaya diğer öğretmen dahil edilmedi.

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