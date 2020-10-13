ABD-Çin gerilimi Tayvan’a sıçradı: Çıkarma tatbikatı yaptılar

Bütün dünya corona virüsü salgınının gölgesinde Azerbaycan-Ermenistan, Belarus ve Doğu Akdeniz’i yakından takip ederken Asya’da da kritik gelişmeler yaşandı…

ABD’nin gelişmiş üç silah sisteminin Tayvan’a satışı için adım attığı ortaya çıktı. Konuya yakın beş kaynak, Beyaz Saray’ın silah satışlarını onaylaması için Kongre’den talepte bulunduğu ifade edildi.

Reuters haber ajansı, Çin üzerinde kurduğu baskıyı artırmak isteyen Trump yönetiminin sayıları yediyi bulan büyük ölçekli silah sistemlerini Tayvan‘a satmayı planladığını Eylül ayında bildirmişti.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ilk defa Reuters’da yer alan üç silah sisteminin satışı haberi, Tayvan‘ı gerekirse kaba kuvvetle anakaraya bağlamak isteyen Çin’i öfkelendirebilir.

Çin’in ABD büyükelçiliği e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada Washington’a silah satışını durdurması ve Tayvan ile askeri ilişkiyi kesmesi çağrısında bulundu. Tayvan savunma bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.



Bu gelişmeler yaşanırken, İngiliz The Times gazetesi, Tayvan’ın Ulusal Günü’nü kutladığı sırada Çin’in Tayvan’ı işgal etme provası yaptığını yazdı. Gazete, Çin ordusunun bölgede tırmanan gerilimle birlikte hava, deniz ve kara kuvvetleriyle adaya çıkarma yaptığı tatbikattan görüntüleri paylaştı.

Dün gece Çin Ulusal Televizyonu’nda yayınlanan görüntülerde Çin ordusu havadan, karadan ve denizden adeta çıkarma yaparken görülüyor.