ABD seçimleri… Ivanka’nın yolu: Ekran, plaza ya da podyum

ABD’deki Başkanlık seçimleri uluslararası medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Kasım öncesindeki çekişmeli propaganda süreci, 3 Kasım’da oyların kullanılmasıyla birlikte yerini tartışmalı bir sayım sürecine bıraktı. Kritik eyaletlerdeki başa baş bir mücadelenin sonunda Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden yarışın galibi oldu.

Biden seçimi kazansa da, ABD’nin mevcut Başkanı Donald Trump koltuğunu bırakmaya pek de hevesli değil. Pek çok eyalette sonuçlara itiraz eden ve hukuk ekibi aracılığıyla davalar açan Trump yenilgiyi kabul etmiyor. ABD basını devir teslim töreni sonrası Trump’ın Beyaz Saray’dan nasıl çıkarılacağı ihtimallerini tartışırken, diğer yandan da seçimin diğer kaybedenlerini konuşuyor.

Trump’ın ikinci kez seçilememesinden en çok etkilenecek isim kuşkusuz kızı Ivanka Trump. Kariyerini babasının kanatları altında geçiren 39 yaşındaki Ivanka, eşi Jared Kushner’la beraber Trump’ın danışman kadrosu içinde yer alıyordu. Trump’ın başdanışmanı unvanını kaybedecek olan Ivanka’nın önünde bundan sonrası için dikkat çeken üç yol var.

İşte Ivanka Trump’ın önündeki o seçenekler…

– BABASININ ŞİRKETİNE GERİ DÖNEBİLİR

Ivanka Trump, Beyaz Saray’daki rolünün öncesinde kariyerinin uzunca bir bölümünde babasının şirketi ‘Trump Organization’da çalıştı. Ancak Ivanka’nın şirkete dönüşü, Donald Trump’ın artık Başkan olmadığı bir dönemde geçmişi mumla aratabilir.

10 YIL VERGİ ÖDENMEDİ İDDİASI



Zira şirketin başı vergi kaçırıldığı iddialarıyla dertte. Seçimler öncesinde New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketlerinin zarar ettiği gerekçesiyle 10 yıl boyunca vergi ödemediğini yazdı. Gazete, ele geçirdiğini öne sürdüğü vergi kayıtlarına göre 2016 ve 2017 yıllarında yalnızca 750’şer dolar vergi ödendiğini aktardı.

Milyonlarca dolar vergi borcu olduğu öne sürülen Trump ise bu iddiaları “Tamamen uydurma” sözleriyle yalanlamıştı. Ancak Trump’ın görev süresinin dolması bu konuyla ilgili soruşturmanın hız kazanması da demek. Dolayısıyla Trump’ın şirketlerini sıkıntılı günler bekliyor olabilir.

– MARKASINI YENİDEN CANLANDIRABİLİR

Ivanka, babası henüz seçilmeden önce 2014 yılında kendi adını taşıyan bir moda markası yaratmıştı. Kurulduğu dönemde iyi bir ivme yakalayan ve kıyafet ile ayakkabı tasarımlarına odaklanan şirket, Ivanka’nın Beyaz Saray’ın yolunu tutmasıyla tökezlemeye başlamıştı.

Trump yönetimine yöneltilen ağır eleştiriler neticesinde büyük perakende mağazaları, ‘Ivanka Trump’ markasını boykot ederek ürünlerini satmayı bıraktı. O noktada radikal bir karar veren Ivanka, 2018 yılında şirketini kapattı.

Ivanka bu kararını, “Bu markayı kurduğumuzda kimse başarımızı tahmin edemezdi. Washington’daki 17 ayın ardından iş hayatına dönüp dönmeyeceğimi veya ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Ancak öngörülebilir bir geleceğe kadar odağımın halen Washington'da yaptığım işte olacağını biliyorum. Dolayısıyla bu kararı almak takımım ve ortaklarım için tek adil sonuç” sözleriyle anlatmıştı.

Ivanka’nın bu kadar uzun ve yıpratıcı bir sürecin ardından moda dünyasına dönerek başarı kazanması ise oldukça güç görünüyor.

– TELEVİZYON YILDIZI OLABİLİR

Ivanka Trump için son ancak en çok fırsat sunan seçenek ise televizyon dünyasından. ABD medyası henüz seçim sonuçları bile gelmemişken Trump ailesinin pek çok televizyon programı için teklif aldığını gündeme getirmişti. Bu Ivanka için çok da yeni bir deneyim sayılmaz.

Babası Donald Trump’ın uzun yıllar sunduğu ‘The Apprentice’ programında birçok kez ona eşlik eden Ivanka’nın yabana atılmayacak bir ekran tecrübesi bulunuyor. Donald Trump ve diğer çocukları için de teklifler olduğu belirtilse de, yapımcıların gözdesinin Ivanka olduğu söyleniyor.

Ivanka’yı en çok isteyen yapımlardan biri, ünlü isimlerin dans pistindeki hünerlerini gösterdiği ‘Dancing With the Stars’ yarışması. Ancak bu Ivanka’nın önündeki tek seçenek değil. Sektör içindeki kaynakların aktardığına göre eğer Ivanka isterse, prime time kuşağında kendine ait bir şova bile sahip olabilir.