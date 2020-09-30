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ABD’de öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene 6 ay hapis

ABD'de 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen Courtney Roznowski'nin yargılandığı dava sonuçlandı. Roznowski'ye 6 ay hapis cezası verildi.

Tayfun HOPALI / ABD
08:18 -
Haberler Dünya
ABD’de öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene 6 ay hapis

ABD’de öğretmen öğrenci skandallarının yeni bir örneği daha ortaya çıktı. 16 yaşındaki lise öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan 32 yaşındaki Courtney Roznowski 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kadın öğretmenin ek olarak dört yıl gözetim altında tutulmasına ve reşit olmayanlarla bir arada bulunmamasına karar verdi.

Courtney Roznowski.

Mahkeme yargıcı karar öncesi yaptığı açıklamada, Roznowski’nin her ailenin kabusu olduğunu belirterek, “Ailelerin beklentisi çocuklarının okulda güvenli bir ortamda olmasıdır” dedi.

Kadın öğretmen soruşturmada verdiği ifadede öğrencisine başlangıçta akıl hocalığı yapmak için yanaştığını daha sonra cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

ABD dava Kadın mahkeme öğrenci
Son güncelleme: 08:19 30.09.2020
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