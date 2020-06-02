ABD’de son durum: Askeri araçlar yeniden sokakta!

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde protestolar devam ediyor. Başkent Washington DC’ye de sıçrayan eylemler, Beyaz Saray önünde sürüyor.

Beyaz Saray’a yönelik daha önce alınan güvenlik önlemlerine yenisi eklendi. Beyaz Saray’ın önü büyük ve yüksek demir bariyerlerle çevrildi.

Protestocular demir bariyerlerin önünde “Siyahilerin hayatı önemlidir”, “Adalet yoksa barış da yok” , “Nefes alamıyorum” yazılı pankartlarla diz çökerek gösterilerine devam etti.

Protestocular için ücretsiz yiyecek, içecek ve el dezenfektanın yer aldığı bir stant da kuruldu. Corona virüsü salgını gölgesinde devam eden protestoda ayrıca, “Nefes alamıyorum” yazılı maske satışı yapıldı.

ASKERİ ARAÇLAR YENİDEN SOKAKLARA ÇIKTI

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması öncesinde görünen askeri araçlar bugün tekrar sokaklara çıktı.

Dün olduğu gibi bugün de Beyaz Saray önündeki Lafayette Park’ta toplanan göstericiler, George Floyd’un ölümünü protesto ediyor.

Kontrolden çıkan eylemler nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, protesto ve ayaklanmaların artmasına yanıt vermek için protestocularla mücadele eden yerel yönetimlere konuşlandırılması için askeri bir ‘komuta merkezi' oluşturulması emrini vermişti.

Bunun ardından Beyaz Saray basın sekreteri Kayleigh McEnany’ın yanı sıra Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Washington sokaklarındaki polis hatlarını ziyaret etti.

Durumu gözlemlediğini ve başkent Washington'da görevlendirilen Ulusal Muhafız birliklerini kontrol ettiğini söyleyen Genelkurmay Başkanı Milley, “Herkesin protesto etmeye hakkı vardır, ancak barışçıl protestolara” ifadelerini kullandı.

GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Washington'da saat 19.00'da New York’ta ise saat 23.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma yasağı kararına rağmen göstericiler eylemlerine devam etti. İlerleyen saatlere rağmen dağılmayan göstericilere polis müdahale etti. Kalabalığı dağıtmak için atlı polisler devreye girerken, göstericilere biber gazı ve ses bombaları atıldı.

Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan protestocular ardından yeniden biraraya gelip Beyaz Saray'ın yakınına yürüdü. Önceki gün yaşanan olaylar yüzünden daha sıkı önlem alan polis, eylemcilere göz açtırmadı. Sokağa sıkıştırılan onlarca gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

EYLEME MÜDAHALE EDEN POLİS VE ASKERİN ARASINA OTOMOBİLİYLE DALDI

New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde sokağa çıkma yasağı süresince Bailey Bulvarı ile Decker Caddesi köşelerindeki protestolara polis ve asker müdahale etti.

O sırada bir sürücü, aracını polis ve askerlerin üzerine sürdü. Olayda 1 ulusal muhafızın ve 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Diğer polisler, aracı arkasından ateş açarak durdurdu. Yaralanan aracın sürücüsü ve diğer 2 kişi gözaltına alındı. Yaralananların vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtildi. Erie Bölgesi Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.

TRUMP'TAN KİLİSEDE İNCİL'LE POZ

Trump’ın Beyaz Saray’dan çıkmasından önce güzergah üzerindeki Lafayette Park’ta bulunan protestocuların, güvenlik güçlerince biber gazı ve ses bombası ile dağıtılması ise ABD kamuoyunda tepkiye yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump polisin boşalttığı Lafayette Parkı’ndan yürüyerek geçerek pazar gecesi göstericilerin bodrum katında yangın çıkarttığı tarihi Saint John Kilisesi önünde elinde İncil'i tutarak kameralara poz verdi.

Kilisenin içine girmeyen ve önünde elindeki İncil’i havaya kaldıran Trump, “Bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız” dedi. Trump basına poz verdikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında yürüyerek, Beyaz Saray’a geçti.

FLOYD’UN CENAZE TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ

Öte yandan Minnesota Valisi Tim Walz, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Floyd'un cenaze işlemlerinin perşembe günü yapılacağını duyurdu. Walz, “Hem Minneapolis şehri, hem de Minnesota eyaleti ve bütün ulus için, gözümüzün önünde son verilmiş bir hayatı onurlandırmak için önemli bir merasim olacak” ifadelerini kullandı. (Reuters, BBC Türkçe, DHA, İHA)

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