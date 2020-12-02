ABD’de Şükran Günü paniği! ‘Çarpışacak iki treni izlemeye benziyor’

Türkiye’de pandeminin ikinci dalgasının çok sert geçmesinin ardında birçok neden yatıyor ama daha önce yaptığımız haberlerde Kurban Bayramı’nda yaşanan hareketliliğin önemli bir kırılma yarattığını işlemiştik.

Hali hazırda salgından en çok etkilenen ülke olan ABD’de ise benzer bir korku Şükran Günü için hissediliyor.

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ABD’de doktorlar yoğunluk nedeniyle hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalmaya başladı ve hangi hastaların öncelikli olduğunu anlatan protokoller oluşturuluyor. Tüm bu tabloya ek olarak Şükran Günü (Thanksgiving) tatili nedeniyle hafta sonu milyonlarca insan yollara döküldü ve aileleriyle buluşmak için evlerine gitti. Bilim insanları Şükran Günü’nün etkisinin önümüzdeki üç haftada netleşeceğini belirtiyor. Wisconsin Üniversitesi Virologu Dave O'Connor söz konusu durumu “Dalganın üstüne gelen dalga” olarak tanımlıyor.

“İzlemesi acı verici. Bu çarpışacağını bildiğiniz iki treni izlemeye benziyor. Ama durdurmak için hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çok karanlık bir Aralık ayı bizi bekliyor.”

Şükran Günü tatili ABD’de yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri. Ancak ABD’de pandemi tablosu oldukça ciddi.

4 milyon: Kasım ayında covid-19 teşhisi konan Amerikalı sayısı. Ekimde 2 milyondu.

Kasım ayında covid-19 teşhisi konan Amerikalı sayısı. Ekimde 2 milyondu. 2,611: Salı günü hastalıktan hayatını kaybeden Amerikalı sayısı.

Salı günü hastalıktan hayatını kaybeden Amerikalı sayısı. 182,172: Salı günü açıklanan yeni vaka sayısı.

Salı günü açıklanan yeni vaka sayısı. 93.238: Hastanede tedavi gören hasta sayısı.

Hastanede tedavi gören hasta sayısı. 276,976: ABD’de covid-19’dan ölenlerin sayısı.

ABD’de covid-19’dan ölenlerin sayısı. 1 milyon: Şükran Günü’nden bir gün önce ABD hava alanlarına giriş yapan yolcu sayısı. (Salgın başından bu yana en yüksek sayı) Tüm hafta bu sayı 6 milyonu aştı.

CNN International medikal uzmanı ve acil servis doktoru Dr. Megan Ranney, “Hastanelerin şu anda yaşadığı duruma hazır olması mümkün değil. Bu 50 eyalette aynı anda doğal bir felaket yaşanması gibi. Yeterli sayıda yatak yok. Yeterli sayıda personel yok. Ülkece hazırlıklı olmadığımız için yeterli sayıda ekipman yok” derken New York's Northwell Health yöneticisi Mark Jarrett, “İnsanların 9 ay boyunca izole olmaktan, Zoom sohbetlerinden ve uzaktan el sallamaktan bıkmasını anlıyorum. Ancak aşılarla kontrolü ele almaya yakınız. Gevşeme zamanı değil bu” ifadelerini kullanıyor.

BİR BAŞKA KORKU: NOEL Öte yandan Aralık ayında bir başka tatil daha var. Yaklaşan Noel de büyük kaygı nedenlerinden biri. Bilim insanları Şükran Günü'nden sonra ortaya çıkması muhtemel olan karanlık tablonun insanların Noel tatilinde daha az risk almasına neden olmasını umuyor.

“TATİLDEN SONRA KENDİNİZİ KARANTİNAYA ALIN”

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de gelecek haftalarda covid vakalarında önemli bir artış beklediğini söyleyerek Şükran Günü konusunda halkı uyaran isimlerden biri oldu. “Zaten içinde bulunduğumuz dalgaya yenisinin eklendiğini görebiliriz” diyen Fauci, bunu yavaşlatmak için maske ve sosyal mesafe uyarılarını yineledi, Şükran Günü yolcularından kendilerini karantinaya almasını istedi.

ʻʻ Eğer ülke olarak kenetlenirsek, nüfusun çoğunluğu aşı olana kadar uyarıları dikkate alırsak bunu aşabiliriz. Dr. Anthony Fauci

“YÜZÜMÜZE TOKAT GİBİ VURDU”

Öte yandan sağlık çalışanları tüm güçleriyle salgınla mücadele etmeye devam ediyor. Şükran Günü nedeniyle pandemi önlemlerinin hiçe sayılması sağlık çalışanlarını isyan noktasına getiriyor:

Cleavon Gilman (Acil Servis doktoru): Tatil seyahat dalgası yüzümüze bir tokat gibi vurdu. Sanki hiç pandemi yokmuş gibi. Biz bir savaş veriyoruz ve ülkenin yarısı arkamızda değil.

Dr Joseph Varon: Eğer böyle devam edersek önümüzdeki 6-12 hafta içinde modern Amerika tarihinin en karanlık günlerini göreceğiz. Hastanem dolu. Yeni iki kanadı açtık çünkü biliyoruz ki Şükran Günü’nden sonra insanlar hasta olacak.

Scott Rathgaber: Canını dişine takan çalışanlarımıza şunu söylemek zorunda kaldık. Biz kurtarmaya gelen kimse yok. Kırılma noktasında değiliz ama buna çok yakınız. Önümüzdeki 2 haftanın getireceklerinden ötürü çok endişeliyim.

Steven Bailey: Hastane dolu, yeni hasta almak için yer yok. Eve gittiğimde nefes almaya çalışan insanların sesleri kulağımda yankılanıyor. Ben ve çalışma arkadaşlarım yorgunuz. Şükran Günü sonrasında yaşanacak yeni dalgayla baş etmemiz çok zor

“TAHLİYE OLAMADIĞIMIZ BİR ORMAN YANGINI”

Arizona Üniversitesi’nde corona virüsü modellemesi üzerine çalışan ekibin üyeleri de söz konusu kriz ile ilgili yetkililere çağrıda bulundu.

“Eğer hemen gerekli tedbirler alınmazsa eyaletin gördüğü en büyük doğal afet büyüklüğünde bir felaketle karşılaşma riskimiz var. Bu çok büyük bir orman yangınıyla karşılaşıp, ormandan çıkamamaya benzeyecek.”

Arizona’da geniş kapsamlı bir maske kuralı bulunmuyor, eyaletin büyük bölümünde restoranlar dahil işletmeler açık.