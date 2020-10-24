ABD’de yeni vaka rekoru! Uzmanlardan felaket uyarısı: 4 ayda yarım milyonu geçer

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, bilanço giderek daha da ağırlaşıyor. En çok vaka ve ölü sayısına ulaşarak salgının merkez üssü haline gelen ABD'de rekor seviyeler görülmeye başlandı.

Reuters’ın elde ettiği verilere göre ABD’de salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka rekoru kırıldı. Son 24 saatte 84 bin 218 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu. Bir önceki rekor 77 bin 299 ile 16 Temmuz’da kayıtlara geçmişti. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyon 493 bin 669, toplam ölü sayısı ise 223 bin 995’e ulaştı.

16 EYALETTE ZİRVE GÖRÜLDÜ



Ülke genelinde rekorun yanı sıra, 16 eyalette de günlük en yüksek vaka rekorunun kırıldığı belirtildi. Bu eyaletler arasında ABD’de 3 Kasım’daki seçimlerde kritik noktalar arasında gösterilen Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin de yer alıyor.

Öte yandan ABD’nin Washington Üniversitesi uzmanları uyarı niteliğinde önemli bir çalışmaya imza attı. Buna göre ülke genelinde maske kullanımındaki düzensizlik ile işyeri, restoran ve okulların açılmaya devam etmesi gibi mevcut uygulamalar devam ederse, ölü sayısı Şubat 2021’in sonunda 511 bin 373’e ulaşabilir.

MASKE 130 BİN KİŞİ KURTARABİLİR



Uzmanlar nüfusun yüzde 95’inin nizami bir şekilde maske kuralına uyması halinde ise aynı dönemde 130 bin kişinin hayatının kurtarılabileceğini savundu. Bu oran yüzde 85 olduğunda ise kurtulacak hayat sayısının 96 bin olduğu ifade edildi.

Araştırma ekibinin başındaki isim Dr. Christopher Murray, “Çok kritik bir sonbahar-kış dönemine giriyoruz. Rakamlar farklı eyaletlerde artar ve eğer işler böyle giderse Aralık ve Ocak ayında günlük ölüm oranlarında çok yüksek seviyeleri görebiliriz” dedi.

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