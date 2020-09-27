ABD’den Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes çağrısı!

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattına düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Ermenistan-Azerbaycan sınırında bulunan Dağlık Karabağ'a çevirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleşen askeri çatışmalardan büyük endişe duyduğu belirtilirken hayatını kaybeden kişilerin ailesine baş sağlığı dilendiği aktarıldı.

“ABD DIŞ GÜŞLERİN TANSİYONU ARTIRACAĞINA İNANIYOR”

ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaları kınadığını belirten Sözcü Ortagus, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı aradığını açıkladı.

Ortagus, Biegun'un Bayramov ve Mnatsakanyan'a bölgede en hızlı şekilde ateşkes ilan edilmesi ve var olan direkt iletişim hatlarının kullanılarak ileride oluşabilecek sorunların engellenmesi konusunda tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, ayrıca “ABD, özellikle dış güçlerin artan şiddete müdahalesinin bölgede tansiyonu artıracağına inanıyor. Her iki tarafı da Minsk Grubu ile çalışmaya ve diyaloğa dönmeye çağırıyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun üyesi olarak ABD taraflara barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yardım etmek için hazırdır” denildi. (İHA)

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