ABD’den aşı açıklaması: Tünelin sonunda ışık gözüküyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, ABD Covid-19 Aşı Programı Başkanı Moncef Slaoui'den ABD'yi rahatlatan açıklama geldi. Slaoui, “Tünelin sonunda ışık görünüyor” ifadelerini kullandı.

ABD halkının salgına karşı güvenlik önlemlerine uymaya devam etmesi halinde ilkbahara kadar normal hayata dönülebileceğini belirten Slaoui, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) bu hafta gerçekleştireceği görüşmede Pfizer'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının onaylayabileceğini umduğunu dile getirdi.

“BÜYÜK BİR UMUT VAR”

ABD'nin Covid-19'a karşı aşı geliştirme ve dağıtma programı olan Warp Speed Operasyonuna başkanlık eden Dr. Slaoui, “FDA'nın bulunduğu süreç derin ve çok önemli. Sahip olduğum verilere göre FDA'nın pozitif karar vereceğini umuyorum. Fakat bu tabii ki de onların kararı. İlk aşı sevkiyatı, aşının onaylanmasından 1 gün sonra gerçekleşecek” dedi.

FDA'nın aşıya onay vermesinin ardından aşı ilk olarak, ülkede görev yapan sağlık çalışanlarının ve bakım evlerinde yaşayan 3 milyona aşkın yaşlının kullanımına sunulacak. Fakat hangi grubun önce aşılanacağına eyaletler karar verecek.

Dr. Slaoui ABD medyasına yaptığı açıklamada ise, “Ocak ve Şubat ayılarında duyarlı halkta büyük bir gelişme gözlemleneceğini düşünüyorum. Fakat popülasyona bakıldığında normal hayatlarımıza dönmemiz Nisan-Mayıs ayına kadar sürebilir. Bu nedenle, tünelin sonunda ışığımız olduğu gerçeği ile herkesin rahat etmesi çok önemli. Bu umudun içindeki enerjiyi bulup maskelerimizi takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve ellerimizi yıkamaya devam edip, aşıdan yararlanarak gelecek ilkbahara ulaşmalıyız” dedi.

ABD’DE SON DURUM

ABD'de dün açıklanan verilere göre, 211 bin 33 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 14 milyon 985 bin 668'e yükseldi. Ülkede dün Covid-19 nedeniyle 2 bin 259 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 287 bin 833'e ulaştı. ABD'de dün yaşanan günlük can kaybı salgının başından bu yana kayıtlara geçen en yüksek can kaybı oldu. (İHA)

