ABD’li diplomattan çarpıcı Biden-Türkiye yorumu: Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen 59. başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, seçimi ve Türkiye açısından durumu değerlendirdi.

Bryza, ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle sosyal medya üzerinden seçimi kazandığını iddia etmesinin ve açacağı davaların sonucu değiştirmeyeceğini ifade ederek, “Trump, bir şeylerin ters gittiğini, bir şeylerin hileli olduğunu ve kurallara uyulmadığını iddia ederek dava açmaya devam edecek. Bunu birçok ABD eyaletinde yapabilir. Bu davaların hiçbiri büyük olasılıkla başarılı olamaz veya başarılı olsalar bile seçim sonuçlarını değiştirmede bir etkisi olmayacaktır” dedi.

‘TRUMP BUNU NEDEN YAPIYOR?’

DHA’ya konuşan Bryza, Trump’ın seçim sonuçlarını neden kabul etmediğinin asıl soru olduğunu belirterek, “Trump bundan ne elde ediyor? Sadece psikolojik olarak hala kazanamadığı gerçeğini kabul etmiyor mu, yoksa kafa karışıklığı yaratmaya ve süreci sürüklemeye mi çalışıyor? ABD Anayasası’na göre, seçmenlerin nihai oylamasının Aralık ortasına kadar yapılması gerekiyor. Çözülmemiş davalar varsa, bu da bazı oy toplamlarının o zamana kadar sonuçlandırılmadığı anlamına gelirse, işler çok garipleşir. Amerikan seçmeni yerine tek tek eyaletlerin seçime karar verebileceği bir noktaya gelebilir” ifadelerini kullandı.

‘İLİŞKİLER İYİLEŞECEK’

Biden´ın 2019 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaları `görülmemiş bir hata´ olarak değerlendiren Bryza, “Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokratik olarak görevden alınması gerektiğini söyledi. Bu, kıdemli bir NATO politikacısının başka bir NATO üye devletinin lideri hakkında böyle söylemesinden önce görülmemiş bir hata” dedi.

Biden´ın stratejik ve sistematik düşünen bir kişi olduğunun altını çizen Bryza, “Nihayetinde Joe Biden sistematik, stratejik bir düşünür. NATO’nun ABD ulusal güvenliğinin en önemli parçası olduğunu ve Türkiye’nin ikinci en büyük ordusuyla NATO’nun kritik bir üyesi olduğunu anlıyor. Ayrıca Ukrayna, Başkan seçilen Biden için çok önemli ve bu nedenle Türkiye ile Ukrayna arasında askeri teknolojik iş birliği konusundaki son anlaşma, Biden tarafından çok değer verilecek bir şey. İki ülke ilişkileri iyileşecek” diye konuştu.

‘TRUMP-NETANYAHU GİBİ OLMAYACAK’

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu´nun iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Bryza, Joe Biden´ın bu konuda aynı yolu izlemeyeceğini söyledi. Bryza, “İsrail her zaman ABD Başkanı hesaplarına dahildir. Ancak Trump’ın Netanyahu ile olan kişisel ilişkisi, Biden ile Netanyahu arasında aynı olmayacak. Çok farklı türden insanlar, anlaşabildiklerini sanmıyorum” dedi.

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