ABD’li sanatçıdan tepki çeken protesto: Maskeleri boşa harcama

Corona virüsünün hem vaka sayısı hem de can kayıplarında merkez üssü haline geldiği ABD’de, salgına karşı farklı sesler yükselmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılmasını isteyenler protesto eylemleri düzenlerken, onlardan birine de performans sanatçısı DaVida Sal imza attı.

Los Angeles’ta bir marketin önüne giden Sal, cerrahi maskeleri bikini gibi giymeyi tercih etti. Ağzı yerine gözlerine de maske takan Sal, toplumdaki körlüğe ve sosyal mesafe kurallarına tepki gösterdi.

Protestosuna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaşan kadın eleştiri yağmuruna tutuldu. Amanda K. Reotar isimli bir kadın, “Benim yaşadığım yerde insanlar ölüyor. İhtiyacı olan insanları korumak şu anda yapılacak en doğru şey. Maske takmak bu kadar zor değil” ifadelerini kullandı.

Maureen Linde isimli bir kullanıcı ise, “Maskeleri sayıyla verilen bir sağlık çalışanı olarak, senin bir sürü maskeyi boşa harcaman insanı çileden çıkarıyor” yorumunda bulundu.