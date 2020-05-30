ABD’yi karıştıran polis tutuklandı ama öfke dinmedi! Sokaklar savaş alanına döndü

ABD’de corona virüsüyle amansız mücadele sürerken, ülkenin gündemi siyahi vatandaş George Floyd’un polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesiyle tamamen değişti.

46 yaşındaki Floyd’u boğazına diziyle basarak öldüren polis Derek Chauvin cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Kefalet ücreti olarak 500 bin dolar belirlenirken, Chauvin’e bir kötü haber de eşinden geldi.

Hakkında daha önce onlarca suçlama olduğu iddiaları bulunan Chauvin’in eşi Kellie, yaşanan dehşetin ardından boşanma davası açtı. New York Post’un haberine göre Kellie Chauvin adına açıklama yapan avukatı, “Bay Floyd’un ölümünden dolayı yıkılmış durumda. Tüm iyi dileklerini Floyd’un ailesi ve sevdikleriyle paylaşıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Chauvin’in tutuklanması ve cinayetle suçlanması, Floyd’un ölümüyle başlayan öfkeyi dindirmedi. Ülke genelinde olayın yaşandığı Minneapolis dışında da binlerce kişi sokaklara döküldü.

New York, Atlanta, Washington ve Los Angeles’ın başı çektiği noktalardaki göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Başkent Washington’da bir araya gelen yüzlerce kişi Beyaz Saray’a doğru harekete geçti.

Burada güvenlik güçleri tarafından durdurulan göstericiler barikatların önünde sloganlar attı. O dakikalarda, Beyaz Saray’a tüm giriş ve çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

New York’ta eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, Atlanda’daki kalabalık ise polis araçlarını ateşe verdi.

Dün polis karakolunu ateşe veren Minneapolis’te tansiyonun bir türlü düşmemesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak bu da insanları evde tutmaya yetmedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal muhafızları göndererek ateş açmakla tehdit ettiği yağmacılar da yine sokaktaydı. Olaylardan faydalanan çok sayıda kişi mağazaların camlarını kırarak içeri girdi. İçeride ne var ne yok götüren zanlılar kayıplara karıştı.

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