Almanya karıştı! Corona eylemleri büyük kentlere sıçradı

Berlin, Hamburg, Stuttgart'ta düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı. Protestolar sırasında aşırı sağcı gruplar ve onlara karşı eylem yapan solcu gruplar ile aşı karşıtları ve corona eylemlerine karşı çıkanlar ayrı ayrı gösteri düzenlemek isteyince ortalık karıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hamburg'ta aşırı sağcı ve bunlara karşı eylem yapan solcu gruplar birbirine girdi. Kalabalık arasında yaşanan arbede Alman polisi tarafından yapılan gazlı müdahaleyle son buldu. Olayda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Başkent Berlin'de ise Alexander Platz ile Rosa-Luxemburg Platz'da çeşitli eylemler yapıldı. Binden fazla polis, eylemcilerin etrafında çember oluşturacak şekilde dizilirken, çevrede önlemler alındı. Polisin önlemleri sırasında yaşanan arbede sonucu 200’den fazla protestocu gözaltına alındı.

CORONA EYLEMİNDE GAZETECİLERE SALDIRI

Aşırı sağcıların yoğun olduğu Halle an der Saale'de bir grup, Alman televizyonu ZDF’nin ekibine saldırdı. Polis olaya müdahale ederken, iki gazetecinin fiziksel şiddete uğradığı belirtildi.

Stuttgart'ta 5 bin kişi, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere karşı eylem düzenledi. Yine Stuttgart'ta gece yarısı protestocuların getirttiği üç kamyon ateşe verildi. Yaşanan zararın yaklaşık 200 bin euro olduğu belirtilirken, olayı gerçekleştiren 4 maskeli saldırganın arandığı ifade edildi.

Münih'te ise binden fazla kişi coronaya yönelik tedbirlerin insan hakları ihlali olduğunu belirterek eylem yaptı. Protestocu grubun, gelecek hafta 10 bin kişilik bir eylem planlandığı açıklandı. Eylemde, politikacıların aldığı kararlara karşı sloganlar atıldı ve “Zorlama yerine özgürlük” ile “Sesimizi kesemezsiniz” yazılı pankartlar taşındı.

İLGİLİ HABER Almanya'da esnaftan ilginç sosyal mesafe çözümü