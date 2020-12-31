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Almanya Ocak sonuna kadar kapanıyor

Almanya'da Kasım ayı başında alınan ve Aralık'ta sertleştirilen önlemler, corona vaka sayılarını düşürmedi. Hükümet ile eyalet başbakanları dün prensip anlaşmasına vardı ve şu anki önlemlerin 10 Ocak'tan sonra da devam etmesi yönünde neredeyse anlaştı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 07:52, 31/12/2020
Haberler Dünya
Almanya Ocak sonuna kadar kapanıyor

Almanya’da önlemler 24 Ocak ya da 31 Ocak’a kadar devam ettirilecek. Yine oteller, restoranlar, berberler, vücut bakım yerleri, havuzlar ve insanların kalabalık olarak bir arada olduğu yerler kapalı kalacak. Buralara kira yardımı ya da diğer sübvansiyonlar devam edecek. Yakın temas gerektiren işler de yasak kapsamında.

OKULLARIN DURUMU BELLİ DEĞİL

Okulların açılıp açılmayacağı, uzaktan eğitim mi olacağı konusunda henüz karar verilmedi. Bu arada, daha fazla aşı temini için de çalışmalar devam ediyor. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları, 5 Ocak’ta yapılacak görüşme öncesi bu konuda ön anlaşmaya vardı. Günlük corona vakaları ülke ortalamasında her 100 bin kişide 50’nin altına inene kadar uzaktan eğitim sürecek.

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