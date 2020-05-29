Almanya’da 400 camiye saldırı tehdidi!

Almanya’da Cuma namazı öncesi gelen tehdit mesajı polisi harekete geçirdi. Polis, özellikle Diyanet ve Milli Görüş camilerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

KİMDEN GELDİĞİ AÇIKLANMADI

Tehditlerin nereden ve kimlerden geldiği açıklanmazken, akşama kadar camilerin yanına kimse yaklaştırılmadı.

Wiesbaden'deki Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırı tehdidinin hangi cami ya da camilere olacağına ilişkin bilgilerinin olmadığını, bu nedenle genel bir önlem alındığını duyurdu.

POLİS: İBADETLER İPTAL EDİLDİ

Polisten yapılan açıklamada, “Bugün tehditler nedeniyle tüm toplantılar ve ibadetler iptal edilmiştir” denildi. Bunun üzerine cami dernekleri de cemaatlere bu yönde duyurular yaptı.

Hessen Eyaleti'ndeki yaklaşık 400 caminin büyük çoğunluğu Diyanet'e ait. İkinci sırada ise Milli Görüş bulunuyor.

Almanya'nın diğer eyaletlerinde bu yönde bir ihbar olmadığı açıklanırken, polis akşam üzeri yaptığı duyuruda yarından itibaren camilerin yeniden açılabileceğini bildirdi.

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