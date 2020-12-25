Almanya’da aşılar dağıtıldı: İlk uygulama 27 Aralık’ta

Almanya ve Avrupa Birliği, klasik aşı üreten AstraZeneca ile Johnson&Johnson'un dışında, mRNA aşısı üreten BioNTech, Moderna ve CureVac'la milyonlarca doz aşı anlaşmasını yapmıştı.

Eyaletlere dağıtılan 151 bin doz BioNTech aşısıyla ilk uygulama bu Pazar günü başlıyor.

İşte eyaletlerdeki aşılamaya ilişkin son durum:

HESSEN: Büyük kliniklerde aşı için yerler ayrıldı. Kassel, Fulda, Giessen ve Marburg Üniversite Kliniği, Frankfurt Üniversite Kliniği, Darmstadt Üniversite Kliniği, Helios HSK Wiesbaden'de aşılama başlıyor. İlk etapta 5 bin aşı geldi. Sonra 40 bin daha geliyor ve hastanelerle birlikte 28 aşı merkezinde yılbaşına kadar 50 bin kişi aşılanacak.

BERLİN: Başkentte, aşı başlamadan önce askerlerle tatbikat yapıldı ve aşının nasıl uygulanacağı, neler yapılabileceği denendi. Arena Treptow'daki tatbikatta, bazı askerler yaşlı, bazıları hasta rolünü oynadı. Aşılama Pazar günü ilk olarak yaşlı bakım merkezleri ile başlayacak.

HAMBURG: Aşı ilk olarak mobil ekipler, yaşlı bakım merkezleri ve bakım personeline yapılacak. Kentte, bakımevlerinde kalan 16 bin kişi bulunuyor. İlk olarak 6 bin kişiye yetecek kadar aşı geldi ama üç-dört hafta içinde kalanlar da aşılanmış olacak. Sonra sıra normal vatandaşlara gelecek.

BAVYERA: İlk olarak risk grupları ve 80 yaş üzerindekiler aşılanıyor. Yaşlı bakıcıları ve yaşlılar yurtları ile bulaşmanın olabileceği hastane personeli de ilk sırada. Bu durumda Münih'te 120 bin kişi var. Ocak sonuna kadar 90 bin aşı gelecek. Yaşlı yurtlarındaki aşılama için 20 seyyar ekip kuruldu. Messe Riem'da aşılama merkezi kuruluyor ve Ocak'tan sonra burada herkesin aşılanması başlıyor.

BADEN-WÜRTTEMBERG: Stuttgart'taki Liederhalle'de aşılama merkezi açıldı. Belirlenen sıralama ile aşılama yapılacak. Önce bakım ve aşı personeli aşılanacak.

BREMEN: Fuar binasındaki aşı merkezi 28 Aralık'ta başlayacak. İlk olarak aşılama yapacak personel aşılanacak, ardından onlar yaşlılar yurtlarına gidecek. Ocak sonuna kadar 20 bin kişi aşılanmış olacak. Aşı merkezinde ise ilk etapta 1500 kişi aşılanacak.

AŞAĞI SAKSONYA: Hannover'in başkent olduğu eyalette, 27 Aralık günü ilk olarak yaşlı bakım personeli aşılanacak. Sonra bakım merkezleri, ardından da eyalet sakinleri aşılanacak.

KUZEY REN-VESTFALYA: Türkler'in en yoğun olduğu eyalete ilk olarak 9750 aşı geldi. Gizli bir yere konuldu ve her bir bölgeye 180 doz olmak üzere dağıtım başladı. Bunun için aşılama bölgeleri oluşturuldu. Aşılar geldikçe herkes şehrindeki bu yerlerde aşı olacak.

RHEINLAND-PFALZ: Noel'den sonra aşılama başlıyor. İlk aşılar Koblenz'deki yaşlılar yurdunda olacak. Sonra yüksek risk altındaki insanlar aşılanacak. Burada da mobil aşıcılar, yaşlılar yurtlarını dolaşıp aşılama yapacak.

SAARLAND: Ocak sonuna kadar 21.600 kişi aşılanmış olacak. Pazartesi günü Saarbrücken, Neunkirchen ve Saarlouis'deki aşı merkezleri faaliyete geçiriyor. İlk olarak 9750 aşı alan Saarland'da sayı bu hafta içinde giderek artacak.