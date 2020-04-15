Almanya’da flaş karar! Okullar ve mağazalar açılıyor

Reuters’ta yer alan habere göre, Almanya’da hükümet, corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri ele almak için toplandı.

Toplantı sonrası alınan kararları açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede uygulanan sosyal mesafe ve izolasyon kurallarının 3 Mayıs’a kadar uygulanacağını, ancak bazı mağaza ve dükkanların önümüzdeki hafta açılacağını duyurdu.

16 eyaletin valileriyle telekonferans yaptıktan sonra gazetecilerin karşısna geçen Angela Merkel, Almanya’da corona virüsüne karşı ‘kırılgan bir başarı’ elde ettiklerini belirtti.

Vatandaşlarına insanların toplu olduğu bölgelerden kaçınması ve maske takmalarını öneriren Merkel, Almanya’da 4 Mayıs’tan itibaren okulların kademeli olarak açılacağını duyurdu.

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