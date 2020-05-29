Almanya’da ünlü şarkıcı Shirin David’e corona şoku! Polis klip setini bastı

Almanya’da ünlü rapçi Shirin David, yeni şarkısına klip çekmek için başkent Berlin’de bir villa kiraladı. Set ekibi ve klipte rol alacak kişilerle beraber 70 kişi bir eve doluşunca, çevre sakinleri polise haber verdi.

10 araçtan oluşan polis konvoyu kısa süre içinde evin etrafını sararken, adeta baskına uğrayan 25 yaşındaki David neye uğradığını şaşırdı.

Corona virüsü sürecinde bir araya toplanma kurallarını ihlal ettiği yönünde uyarılan ekip villadan çıkarıldı.

David’e herhangi bir ceza uygulanıp uygulanmadığı açıklanmadı. İranlı bir baba ve Litvanyalı bir annenin çocuğu olan David, rap kariyerinden önce opera eğitimi almıştı.