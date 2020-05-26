Almanya’dan corona kararı: Yasak kalkan ülkeler belli oldu, Türkiye listede yok

Almanya’nın resmi haber ajansı dpa, sosyal kuralları yavaş yavaş gevşeten Berlin yönetiminin Haziran ortasından itibaren 31 ülkeyle seyahat yasağı ve uyarısını kaldıracağını aktardı.

dpa’nın haberinde Almanya’nın seyahat uyarısını Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yanı sıra 4 ülkede daha kaldırılacağı belirtildi. Taslak metni kamuoyuna aktaran dpa’nın haberinde yarın bir araya gelecek Alman bakanlar ve yetkililer Almanya’nın 26 AB partnerinin yanı sıra Birleşik Krallık, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein’la da yasakların kalkmasını masaya yatıracak.

SOSYAL MESAFE KURALLARI GEVŞETİLİYOR

Mart ayından beri sıkı önlemler alan Başbakan Angela Merkel’in özellikle eyaletlerin yönetimlerinin baskısı altında kaldığını yazan Almanya’nın çok okunan tabloid gazetesi Bild, sosyal mesafe kurallarının gevşetileceğini yazdı.

Bild’in haberinde 10 kişiden az insanın bir araya gelebileceği belirtilirken evlerdeki ziyaretçi sayısının da ev sahibinin inisiyatifine kaldığı belirtildi. .