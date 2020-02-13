Amerikalı temsilciden Rusya’nın paylaşımına yanıt!

Son yıllarda sık sık Ankara’ya gelen ve temaslarda bulunan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, önceki gün Esenboğa’da basın açıklamasını Türkçe yapmış, “Bugün İdlib’de bizim müttefikimiz Türkiye’nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Sahada şehidimiz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara’ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

KALIN’LA GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Açıklamasında söz ettiği gibi Ankara’da görüşmeler yapan Jaffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la da bir görüşme gerçekleştirdi. Mesjlarını ise, görüşmelerin ardından sosyal medya üzerinden paylaştı.

RUSYA GÖNDERMESİ

ABD’li temsilci, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin gerçekleştirdiği “Takdiri size bırakıyoruz” paylaşımına da yanıt verdi.

ABD ve Türkiye’nin, Rusya’nın Libya ve Suriye’de oynadığı rolden endişe duyduğunu belirtti. “Suriye’de sahada yaşanan gerçekleri sosyal medya üzerinden ya da başka yöntemlerle saptırmaya yönelik girişimler işe yaramayacaktır. BM’nin 2254 sayılı Kararı, Rusların ve İranlıların desteklediği Esad rejimi tarafından ihlal edilmektedir.” diye yazdı.

DİPLOMASİ VE SURİYE HALKININ İRADESİ VURGUSU

ABD’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşılan mesajlarda “diplomasi” ve “Suriye halkının iradesi” vurgusu dikkat çekti.

“Suriye’de yaşanan ihtilaf, diplomatik yoldan ve Suriye halkının iradesiyle çözülmelidir.” diyen Jeffrey, ABD’nin, Türkiye’nin kendi sınırlarını koruma hakkını desteklediğini bir kez daha vurguladı.

“Türkiye, halihazırda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Türkiye ile birlikte, Suriyelilerin yaşadığı insani felaketin artmasına engel olmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.