Aşı çalışmalarında sürpriz gelişme: İngiliz ve Rus aşıları birleştiriliyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşılar için verilecek resmi onayda. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve BioNTech'in beraber geliştirdiği corona virüsü aşısı üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

O çalışmalar aralıksız sürerken, bugün iki aşı üreticisinden sürpriz bir ortaklık haberi geldi. İngiltere’de geliştirilen AstraZeneca aşısıyla Rusya’da üretilen Sputnik V aşısının birleştirileceği açıklandı. Sputnik V'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Aşı alanında iş birliğinde bugün yeni bir dönem başladı. AstraZeneca yönelttiğimiz teklifi kabul etti” ifadeleri kullanıldı.

GAMALEYA YÜRÜTECEK



Uzmanlar, iki aşı birleştirilerek elde edilen formülün virüse karşı daha etkili olabileceğini düşünüyor. Yakın zamanda başlaması beklenen çalışmayla, iki aşının birlikte kullanılıp kullanılamayacağı test edilecek. Söz konusu süreci Sputnik V aşısını geliştiren Rusya’daki Gamaleya Enstitüsü’nün yürüteceği belirtiliyor.

Aşı çalışmalarının başında öncü olarak gösterilen AstraZeneca’nın etkinlik oranı yüzde 70, Sputnik V’nin ise yüzde 90’ın üzerinde olduğu duyurulmuştu.

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