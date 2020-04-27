Aşının en büyük umudu virüs avcıları! Covid-19’un atası 7 yıl önce bulunmuş

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüşerek 200 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Virüsün çıkış noktasıyla ilgili tartışmalar dünya medyasını uzun süre meşgul ederken, CNN International ‘virüs avcıları’nı mercek altına aldı.

Onlardan biri kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan EcoHealth Alliance’ın başkanı zoolog Peter Daszak. Ülke ülke gezerek araştırma yapan Daszak ve ekibi, pandemiye dönüşebilecek virüsleri tespit edebilmek için çalışmalar yürütüyor.

SARS krizinden sonra çalışmalarını Çin’e yoğunlaştıran EcoHealth Alliance, yarasa popülasyonu yüksek olan Yunnan bölgesini seçti. Çalışmaları sırasında 15 binden fazla yarasadan örnek alan uzmanlar, 500’den fazla yeni corona virüsü çeşidi keşfetti. Daszak’ın ifadelerine göre 2013’te tespit edilen virüslerden biri, dünya çapında krize yol açan Covid-19’un atası olabilir.

YÜZDE 96 BENZERLİK



Bir virüsün yeni kabul edilebilmesi için daha önceki örneklerle karşılaştırmada en az yüzde 20 farklılık göstermesi gerektiğini belirten Daszak, Covid-19 ile 2013’te tespit edilen virüs arasında yüzde 96 benzerlik bulunduğunu öne sürdü.

Salgının bitirilmesi için aşı çalışmalarının önemine dikkat çeken Daszak, bu açıdan virüs avcılarının en büyük umutlardan biri olduğunu söyledi.

Yarasaları bayıltarak aldıkları kan ve ağız sıvısı örneklerinde virüse karşı antikor geliştirdiklerini gördüklerini söyleyen Daszak, “Bu, virüse karşı geliştirilecek aşı, ilaç ve plazma tedavisi gibi seçenekler için büyük önem arz ediyor” dedi.

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