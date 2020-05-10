Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Azerbaycan’da coronadan ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi!

Azerbaycan'da bir kişinin daha corona virüsünden hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi.

19:00 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da coronadan ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 97 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 30 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 519'a yükselirken, corona virüsü tespit edilen 32 kişi hayatını kaybetti, bin 650 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 190 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERMaske üretimi yapılan fabrikada corona karantinasıMaske üretimi yapılan fabrikada corona karantinası İLGİLİ HABERCoronaya karşı yerli ilaç 'TR-C 19'un ruhsatlandırma süreci başladıCoronaya karşı yerli ilaç 'TR-C 19'un ruhsatlandırma süreci başladı
Azerbaycan Corona operasyon Sanayi Şanlıurfa
Son güncelleme: 19:03 10.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more