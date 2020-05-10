Azerbaycan’da coronadan ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 97 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 30 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 519'a yükselirken, corona virüsü tespit edilen 32 kişi hayatını kaybetti, bin 650 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 190 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

İLGİLİ HABER Maske üretimi yapılan fabrikada corona karantinası