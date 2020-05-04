Azerbaycan’da ölü ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 51 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde corona virüsüne bağlı toplam can kaybı sayısının 26’ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 52 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, toplam vaka sayısının bin 984’e yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde virüsü yenip iyileşenlerin sayısı 39 artarak toplam bin 480’e ulaştı.

Öte yandan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken şu ana kadar 157 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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