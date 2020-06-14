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Azerbaycan’da vaka sayısı 10 bine yaklaştı!

Azerbaycan'da son 24 saatte 387 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 957'ye yükseldi.

19:31 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da vaka sayısı 10 bine yaklaştı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Crona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 387 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 274 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 9 bin 957'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 119'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 583 oldu.

Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 381 bin 846 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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